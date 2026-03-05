El llanto de Rodrygo

Aún no comienza el mundial y el futbol brasileño ya sufrió su primera derrota. Brasil, una de las selecciones que encarará con mayor presión la Copa del Mundo que comienza exactamente en 98 días, se ha quedado sin uno de sus máximos referentes en el ataque; Rodrygo Silva de Goes, delantero del Real Madrid, en su última aparición con el conjunto madrileño se lesionó gravemente la rodilla, rotura del menisco y del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con una recuperación de 9 a 12 meses, el astro carioca dice adiós a un mundial en el que llegaría en su mejor momento futbolístico y en el que era jugador de plena confianza de Carlo Ancelotti.

“Uno sabe que Rodrygo publicó visiblemente afectado. Y no es para menos, jugar el mundial con la camiseta de tu país es la meta de prácticamente todos los futbolistas profesionales e históricamente han existido casos muy traumáticos en donde alguna lesión le jugó en contra a un jugador clave de alguna selección nacional. En las justas mundialistas de este nuevo siglo, varias lesiones se han documentado y por esa razón mucho se ha hablado de la extrema carga de partidos que los principales actores disputan temporada tras temporada.

En el caso particular de Rodrygo, existe malestar en la Confederación Brasileña de Futbol, porque ha trascendido en algunos medios, que el Real Madrid siempre estuvo consciente de que el jugador cargaba ya con una lesión en esa rodilla desde 2023 y con la intención de no perder al jugador por mucho tiempo, se evitó el quirófano priorizando otro tipo de tratamiento. Incluso para muchos aficionados era notorio que desde hace varias jornadas Rodrygo no estaba jugando cómodamente y en este último encuentro contra el Getafe el lunes pasado, desde que el brasileño ingresó al minuto 55, era casi cuestión de tiempo que la historia terminara mal.

Una pena saber que una de las grandes figuras no estará presente, y esperemos que la lista no aumente. Ya en México tenemos la baja casi segura de Rodrigo Huescas que lucía como uno de los futbolistas que más le llenaba el ojo a Javier Aguirre, aunque el futbolista hoy sigue con una ligera esperanza. Otros casos lamentables como el de Romario en 1998, que en plena rueda de prensa rompió en llanto cuando Zagallo lo excluyó de la lista por problemas musculares; también accidentes del destino como el de Santiago Cañizares, portero español, que se perdió el Mundial del 2002 por cortarse un tendón del pie con una botella de perfume. Marco Reus y Ballack con Alemania, Radamel Falcao con Colombia y, claro, Luis Montes, quien sufrió una aparatosa fractura previo al 2014 y que resultó una baja sensible por el gran nivel que traía el futbolista del Léon.

El futbol nunca podrá borrar de su historia estas historias trágicas. Lo que puede estar en manos de la FIFA es administrar los descansos, no seguir saturando los calendarios con las Copas Amigos de Infantino y también, vigilar que los clubes no estén más allá de la ciencia médica y los expongan a lesiones muy graves que incluso podrían tener repercusiones permanentes más allá de los sueños rotos que hoy por ejemplo sufre Rodrygo Silva de Goes.