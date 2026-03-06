Reforma electoral, el tema nunca fue el ahorro

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Un refrán común en las áreas de capital humano del sector privado es “paga cacahuates y tendrás changos”. Abaratar los procesos electorales y el sistema de partidos ha sido la bandera pública de una reforma cocinada en Palenque, donde radica Andrés Manuel López… cuando, como es sabido, el gasto tanto del Instituto Nacional Electoral y de los partidos políticos ronda 32 mil millones de pesos… algo así como 0.32% del gasto federal, tal y como expresa Marco Baños, el exconsejero del que fuera el Instituto Federal Electoral.

Los 6 mil millones con los que se pretende ahorrar con dicha reforma (la primera en 40 años que sale del gobierno, no de los partidos políticos ni de grupos sociales) tampoco pintan en el aumento de la deuda pública total que será cerca al billón 200 mil millones de pesos, y en el mejor de los casos alcanzaría para dos días de becas y pensiones. Ese ahorro no aliviará las presiones que enfrenta la Secretaría de Hacienda a cargo de Edgar Amador…, pero, en el terreno electoral, abre aún más la puerta al financiamiento extra, legal e ilegal, el cual está ampliamente extendido como se ha visto una y otra vez en las pre-pre-precampañas electorales.

Así, un elemento clave de dicha reforma es la “no desaparición” de los legisladores de representación proporcional o plurinominales, para sustituirlos por los llamados “legisladores de primera minoría”. Ese cambio significa ahogar la pluralidad de pensamiento y convicciones en el ámbito no geográfico, y mayor sobrerrepresentación del partido oficial encargado a Luisa María Alcalde en distritos donde no sea competitivo.

Los diputados plurinominales “o de partido” reflejan los intereses y convicciones de diversas personas independientemente si su pensamiento es minoritario en un área geográfica dada, como sabiamente entendió Jesús Reyes Heroles en 1977, cuando formuló la reforma electoral que rompió el modelo monolítico que recuperó la legitimidad del régimen mediante un mecanismo de inclusión y representación.

Simular su desaparición de los plurinominales bajo el sofisma de que los aspirantes a legislador de primera minoría “deben andar territorio”, colocan en desventaja a aquellos que no poseen en su distrito electoral la capacidad de movilización (recursos, locales, estructura operativa y no digamos seguridad) ante el partido dominante. Si el partido oficial ―como denunció el líder del PRI, Alejandro Moreno, tiene alianzas con organizaciones criminales, la oposición será siempre derrotada por el miedo ciudadano.

Y en zonas donde la oposición tenga potencia territorial, Morena, como segunda fuerza, tendrá capacidad de apañarse otro escaño… y perpetuar un control absoluto en el poder legislativo ya sin necesidad del Partido Verde o del Trabajo.

La Confederación Patronal de la República Mexicana, que encabeza Juan José Sierra, enfatiza que una reforma electoral excluyente eleva la polarización social e inhibirá el esfuerzo de mujeres y hombres para expandir o poner en marcha sus negocios y la creación de empleos.

El ahorro y la austeridad nunca fueron el objetivo de dicha reforma.

Gana CATEM representación en Jatco-Nissan. Hablando de democracia, en materia sindical, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) ganó 701 de los 779 votos emitidos entre el personal de Jatco, filial de Nissan, fabricante de transmisiones automotrices en Aguascalientes, con lo que obtuvo a través de elección abierta y libre el contrato colectivo de trabajo: de esa manera, la agrupación que encabeza Pedro Haces lleva la representación de todos los trabajadores de Nissan ―que dirige… en Aguascalientes mediante un modelo de diálogo responsable con la empresa.

Y, pues sí, CATEM le ganó a la CTM que ahora dirige Tereso Medina.

Al cumplir los protocolos de libertad sindical establecidos en el T-MEC, la cooperación entre sindicalizados, empresarios y gobierno es fundamental para hacer frente a la renegociación que viene.

MH, cuentas limpias. No hay que dejar de lado que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en su informe de Cuenta Pública de 2024 que en la mayoría de las alcaldías capitalinas se reportaron irregularidades por más de 2 mil 144 millones de pesos… salvo en Miguel Hidalgo, que gobierna Mauricio Tabe, que tuvo ninguna observación. Ninguna anomalía al no detectarse ninguna anomalía en la revisión de 122.6 millones de pesos aplicados en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (Faismun), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), así como las Participaciones Federales a Municipios (PFM).

Así, la ASF desmintió en los hechos a los legisladores locales de Morena que como pericos acusan al edil panista por presuntos malos manejos.

Mientras, en Iztapalapa… En la demarcación del oriente chilango abundan críticas por cómo la directora general de Bienestar, Francis Pirin, estaría usando programas sociales para promover su aspiración a la alcaldía. Vaya, se sabe que en reuniones con beneficiarios la funcionaria asegura que será la próxima alcaldesa, mientras su nombre e imagen aparecen en la entrega de apoyos y tarjetas.

Según la Constitución, está prohibido usar recursos públicos para promoción personal y la ley castiga el uso de programas sociales con fines electorales hasta con nueve años de prisión. Que no caiga en el vacío la preocupación de los pobladores de Iztapalapa por el uso de recursos públicos para campañas adelantadas.

Iberdrola descarboniza. El mercado de bonos de carbono hoy forma parte de la conversación financiera global, y México ya está en ella. La plataforma Carbon2Nature (C2N) de Iberdrola México, que encabeza Katya Somohano, traduce la agenda climática en proyectos concretos como realiza en la Sierra Occidental de Durango y en los manglares de Sabancuy, Campeche, con iniciativas de conservación, reforestación para captura de CO2 mediante la restauración de miles de hectáreas que al mismo tiempo generan empleo local y fortalecen el desarrollo comunitario.