Tan sólo 97

Son los años que cumple el PRI, pero también son, más o menos, los militantes, simpatizantes y adheridos que le quedan al partidazo. Y es que eso es algo que los demás partidos hoy aplauden, a la par del festejo que encabeza el destructor nacional del PRI, Alito Moreno, por los añitos que cumple lo que ahora parece más un club de cuates que un partido político. Por lo pronto, toda la historia gloriosa y los buenos recuerdos que acumuló ese partido hoy parecen no valer nada, gracias al grupito que llegó de la mano del campechano y que se ha dedicado a asfixiar y enterrar lo poco que queda de esa organización política. Bien por ellos…, dicen sus contrincantes.

Todas a la rifa… Después de que la Presidenta anunció que no acudirá a la inauguración del Mundial de Futbol 2026, informó que su boleto será sorteado en un concurso tras lanzar la convocatoria: “El concurso se llama ‘Representa a México en la inauguración del Mundial’. ¿Con qué boleto? Con el boleto de la Presidenta. Es este boleto, el 00001. Yo voy a estar aquí en el Zócalo con la gente viendo la inauguración, mientras una joven me va a representar en el estadio. ¿Por qué? Porque pienso que una joven que juega futbol es una gran representante de nuestro país. Muy poca gente va a poder ir a la inauguración, muy poca gente. Entonces yo lo voy a ver aquí con el pueblo y una joven nos va a representar, me va a representar a mí y al pueblo de México en la inauguración”. A muchos nos da un poquito de envidia, de la buena, porque los hombres nos quedaremos con las ganas de participar y salir sorteados.

Hablando de la Presidenta… Ya envió la propuesta de reforma electoral, la cual, a decir verdad, ya se augura que no pasará por no contar con los votos necesarios. Sin embargo, también anunció un plan B para hacerse con lo que, a decir de ella, es la expresión del pueblo que exige reducir gastos, eliminar las listas doradas de los pluris y una larga lista de anhelos que se ven plasmados en el documento. Por lo pronto, todo parece indicar que el Verde y el PT apretaron la pierna y no darán su apoyo, aunque en el discurso digan que respaldan en todo a la Presidenta. Luego van a andar queriendo imponer candidatos en sus estados y municipios, y ahí no existirá un plan B que los haga salirse con la suya. Al tiempo.

Y hablando de pluris… Es importante que todos conozcan estos datos, porque como lo escribí en Punto Ciego, no sólo hay cacicazgos eternos, como el del profe Anaya, del PT, con 25 años brincando de cámara en cámara. También esa lista dorada ha sido conformada por todo menos por políticos de profesión. Por ejemplo, han pasado por ahí actores y actrices, futbolistas, juniors, empresarios, líderes sindicales y así, gente que llegó para no abonarle nada a la democracia de nuestro país. Y es que no tiene nada de malo el perfil. Lo que está mal es que, como no le entienden, sólo van a orearse a su curul.

A los que le pusieron un estate quieto… Fue a los adelantados que ya andan con prisa de que llegue el 2028. El domingo pasado, el jefe político de la entidad, Américo Villarreal, acudió a un evento de su partido y, haciendo uso de la tribuna, les dio un jalón de orejas a quienes andan de oficiosos queriendo sucederlo. Para eso les dijo, palabras más, palabras menos, que se pongan a trabajar por la gente, que cumplan el encargo que tienen y que todavía falta mucho para andar sudando esas calenturas. Me platican que al que le cayó el tortazo en la cara fue al alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González, quien en una entrevista, pocos días antes, se aventó la buena puntada, muy al estilo priista, de decir que sí está pensando en ocupar la silla más acolchonada del palacio de gobierno tamaulipeco. ¿Qué tal?

La última…

A la que le dieron trámite fue a Kristi Noem, la ahora exsecretaria de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense. Y es que el presidente Trump decidió relevarla de su encargo y poner en su lugar al senador de Oklahoma, Markwayne Mullin. La dama en cuestión había sido un dolor de cabeza para la administración Trump. Tenía mucha lealtad, pero cero capacidades. ¿Suena conocido el tema?

… y nos vamos.