MH: dónde sí funciona la asociación público-privada

Las asociaciones público-privadas (APP) en infraestructura han sido y son satanizadas por el régimen pese a tratarse de instrumentos probados exitosamente en México y el mundo…, pues no se limitan sólo a concesiones de servicios públicos a particulares que recuperan su inversión cobrando al gobierno la prestación de dicho servicio. Entre los muchos modelos de APP, uno de ellos se aplica con beneficios tangibles en la alcaldía Miguel Hidalgo que encabeza Mauricio Tabe, siendo un factor clave para que la demarcación genere uno de cada cuatro empleos formados en la CDMX.

Y ello no se debe a que la Miguel Hidalgo (MH) sea una “zona fifí” circunscrita a Polanco y Lomas de Chapultepec. Vaya, en esa alcaldía, el 60% de la población y las colonias es popular. Sus habitantes han podido constatar en la vida cotidiana que los instrumentos APP —acompañados de seguridad jurídica para la edificación y seguridad pública constante y firme— les beneficia.

La MH desarrolla obra pública y se aplica en generar certeza jurídica. Por ejemplo, en la colonia Ampliación Nueva Granada, conocida como Nueva Polanco (hacia donde se han creado grandes espacios habitacionales, comerciales y de servicios), la obra pública y la certeza legal son ancla para que Grupo Vazol, que encabeza Olegario Vázquez Aldir, desarrolle un nuevo centro de atención médica y hospitalaria y agregando mejoras al entorno urbano inmediato con inversiones por unos 40 millones de pesos.

Vazol realiza la sustitución del drenaje en el cuadrante Neuchatel-Polanco, de todo el arroyo vehicular con concreto hidráulico en las vialidades de Andrómaco y Neuchatel, la ampliación de banquetas, instalando más luminarias y colocando bajo tierra (ya era hora) todo el cableado de las empresas de telecomunicaciones y CFE.

También está el desarrollo de Grupo Soma, de Javier Sordo Madaleno, que incluye al Hyatt al mando de Christophe Lorvo (y ubicado entre Arquímedes y Campos Elíseos): ambas firmas rehicieron la calle de Campos Elíseos, reencarpetando camellones y banquetas, además de pagar la sustitución y ampliación de luminarias en el centro de Polanco en el polígono de Arquímedes a la calle Moliere, desde Ejército Nacional a Reforma.

Adicionalmente, Soma rehace cruces peatonales seguros en diversas calles que van desde Prado Norte y Reforma; también realiza la remodelación integral del parque colindante a la Glorieta de Virreyes con una inversión en el parque de más de 14 millones de pesos. La aplicación de la normatividad correspondiente a la alcaldía y su correspondencia con las reglas de la CDMX —una tarea a cargo del director jurídico de la Miguel Hidalgo, César Garrido— es una tarea compleja de cuya exactitud depende el desarrollo y crecimiento de una alcaldía que apoya la economía de toda la capital.

Turbosina, impacto al bajo costo. Desde la semana pasada el precio del combustible para aviones empezó su rally alcista, 10 días después que la guerra en Medio Oriente disparara los precios del petróleo. La métrica habitual para todas las aerolíneas adscritas a la IATA, que preside Willie Walsh, es que suele pasar 10 días de cualquier evento que impacte en los petroprecios para que se refleje en la turbosina. Sólo la semana pasada el alza en la costa del golfo de Estados Unidos fue de casi 12%. Y son las aerolíneas de bajo costo las más afectadas a nivel local como Southwest que conduce Bob Jordan, Wingo que lleva Eduardo Lombana… y en México, las emblemáticas Viva Aerobus, dirigida por Juan Carlos Zuazua y Volaris con Enrique Beltranena al timón.

El motivo: los precios al público en los modelos ABC son rígidos a la variación de costos variables como el combustible que llega a representar hasta más de 30% de sus costos totales. Por, ello en un momento de alza de la turbosina, su estrategia comercial y formato de avión les dificulta transmitirlo al boleto de vuelo.

Las aerolíneas premium, por el contrario, tienen mayor margen de maniobra, pues si bien poseen costos más altos en personal y arrendamiento de avión con asientos más amplios y gadgets diversos, el precio de su boleto brinda un margen de amortiguación ante el encarecimiento repentino y pronunciado del combustible. Es el caso de United, que encabeza Scott Kirby; Latam, dirigida por Roberto Alvo y Aeroméxico que comanda Andrés Conesa.

Y, claro, dependerá de la duración y profundidad de la guerra de Irán, y del reacomodo de las líneas de suministro de crudo, lo que ello impacte en la aviación… y en todos los sistemas de transporte, manufactura y generación eléctrica.

Mujeres Maravillosas. La Fundación Banorte publicó la convocatoria para la segunda edición de la iniciativa Mujeres Maravillosas para que del 2 de este mes el 20 de abril se le envíen las propuestas de aquellas mujeres interesadas en recibir apoyo económico de hasta 100 mil pesos anuales junto con formación académica de nueve meses y acompañamiento profesional con el objetivo de iniciar o fortalecer emprendimientos.

La agrupación que encabeza Carlos Hank González hace fuerte a las mujeres luchonas: en la primera edición, en 2024, se impulsaron 119 proyectos liderados por mujeres a lo que Jimena Prado, directora de Fundación Banorte, destacó que el talento femenino mexicano es una pieza fundamental en el impacto de la economía familiar y solidez comunitaria. La plataforma www.mujeres-maravillosas.org es la vía para presentar los proyectos, mismos que serán evaluados por un panel de 10 especialistas en cuanto a viabilidad financiera y el compromiso de la participante de destinar la totalidad del apoyo en el desarrollo del mismo.