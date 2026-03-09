Participación femenina impulsa transformación del sector inmobiliario

El sector inmobiliario mexicano vive un proceso de transformación en su estructura empresarial y de liderazgo, en el que la participación femenina se ha consolidado como uno de los factores más relevantes en la evolución del mercado.

Bajo la presidencia de Jenny Althair Rivas Padilla en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), organismo con 70 años de existencia, se reporta que al cierre de 2025 cuenta con 7,186 integrantes activos, de los cuales 4,069 son mujeres, lo que representa 57 por ciento de su membresía, una de las proporciones más altas de participación femenina dentro de organismos empresariales del país. Este cambio también se refleja en la gobernanza del sector: 60 por ciento del Consejo Directivo Nacional está integrado por mujeres, 55 por ciento de las coordinaciones regionales es encabezada por ellas y 49 por ciento de las presidencias de sección alcanza prácticamente la paridad, mientras que el 57 por ciento del staff nacional profesional también es femenino.

Además, ocho de cada 10 mujeres asociadas son propietarias de su propia oficina o empresa inmobiliaria, lo que evidencia un liderazgo empresarial activo con impacto en generación de empleo, formalización del mercado y toma de decisiones estratégicas. En términos de especialización profesional, predominan las especialistas en actividad inmobiliaria directa con 21.3 por ciento, seguidas de valuadoras con 15.8 por ciento, abogadas con 12.8 por ciento, financiadoras con 10.8 por ciento y especialistas en rentas con 9.6 por ciento, además de presencia en áreas como construcción, corretaje, notaría y arquitectura. En algunas de las 20 regiones que conforman AMPI México, la participación femenina se aproxima al 70 por ciento de la membresía, tendencia que refleja la creciente presencia de mujeres en la definición de estrategias gremiales, la representación ante autoridades y la construcción de agendas públicas vinculadas con inversión, regulación y desarrollo urbano, en un contexto donde el sector inmobiliario se mantiene como uno de los motores de inversión, empleo y actividad económica del país.

GBM renueva dirección. Corporativo GBM, la firma que controlan a GBM Casa de Bolsa, designó a Fernando Ramos González de Castilla como su nuevo director general tras la aprobación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. El directivo es cofundador de la institución financiera y actualmente forma parte del consejo de administración; además, es hermano de Diego Ramos González de Castilla, quien preside el consejo del grupo. De manera simultánea, la empresa nombró a Hugo López Coll como responsable jurídico de la sociedad, con funciones equivalentes a las de director jurídico, de acuerdo con un comunicado difundido a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Los accionistas autorizaron a Corporativo GBM establecer un programa de emisión de bonos con carácter revolvente por hasta 7 mil 500 millones de pesos, mecanismo que permitirá a la firma acceder con mayor flexibilidad al mercado de deuda para financiar operaciones, realizar inversiones o refinanciar pasivos según las condiciones del mercado.

Reunión formal T-MEC. Ya hay fecha para la primera reunión bilateral formal rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC): será el 16 de marzo, cuando el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostenga un encuentro con el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, con el objetivo de iniciar el proceso de diálogo estructurado sobre el futuro del acuerdo comercial. Si bien éste será el primer encuentro formal entre ambos gobiernos para encaminar la revisión del tratado, en las últimas semanas ya se habían registrado diversos acercamientos para avanzar en el tema; incluso recientemente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, realizó una visita de trabajo a Estados Unidos donde sostuvo reuniones con funcionarios federales y representantes del sector privado para dialogar sobre el fortalecimiento del acuerdo y la necesidad de mantener la competitividad de la región. La reunión del 16 de marzo marcará así el arranque de una nueva etapa de conversaciones que serán clave para la integración económica de América del Norte y para el futuro del comercio entre ambos países.

Momento de reconocer. El Centro de Estudios sobre la Mujer de la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM, que dirige Beatriz Saavedra Gastélum, entregó el premio “Reina Roja de Palenque” a la periodista cultural Adriana Malvido y a la Fundación Elena Poniatowska Amor, en una ceremonia encabezada por el vicepresidente de la institución, Alejandro Dosal Luce. También se reconoció la trayectoria de mujeres, como la magistrada Celia Marín Sasaki, la directora del Servicio Postal Mexicano, Violeta Giorgina Abreu González; la antropóloga Alejandra Gómez Colorado, Cecilia Morales Garduño, la doctora Frida Medina Rodríguez y la artista visual Marta Ortiz Sotres, con más de 500 exposiciones en México y el extranjero. Más que una ceremonia protocolaria, el acto dejó constancia del peso que han tenido estas trayectorias en la cultura, la investigación y el servicio público del país.