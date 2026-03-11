Designan nuevo titular de ASF

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Aureliano Hernández Palacios Cardel, auditor especial de Gasto Federalizado desde octubre pasado, e hijo de quien fuera secretario particular de la Presidenta Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno en CDMX, Aureliano Hernández Palacios, fue designado por la Cámara de Diputados nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Es licenciado en Economía por la Universidad Cristóbal Colón, Campus Calasanz, Veracruz, y maestro en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Fue director general de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios en CDMX e ingresó a la ASF como director general de Auditoría del Gasto Federalizado, cuando Emilio Barriga era titular de Gasto Federalizado, al que reemplazó luego de la renuncia de éste para aspirar a la ASF.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES La certeza de la ignorancia

De no haber un cambio de última hora, luego de ser aprobado en comisiones, el dictamen de la reforma electoral se discutirá hoy en la Cámara de Diputados y sería aprobada sólo por la bancada de Morena, con voto en contra no sólo de las bancadas de oposición, sino también de sus, hasta ahora, aliados PT y PVEM, ya que, por tratarse de una reforma constitucional, tendría que ser apoyada por una mayoría calificada.

Por cierto, el Verde Ecologista no apoya esa controvertida reforma, pero sí “exige” a Morena su inclusión en las encuestas que ésta hará para elegir a sus candidatos a gobernadores el año próximo, disfrazados de “coordinadores” en campaña “para no violar la ley electoral”, aprobada en el Consejo Nacional sabatino de ese Movimiento. Habrá que ver si le hacen caso a cambio de que ese partido siempre sí vote por aquélla.

Alcaldes de 61 municipios con mayores niveles de delitos fueron convocados por la Presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional para presentarles un programa del Gobierno federal que atenderá las causas de la violencia, con indicadores de seguridad y variables sociales en los que se requiera reforzar la intervención del Estado y atender, principalmente, a los jóvenes.

Tras 17 días de que Nemesio Oseguera fuera abatido por efectivos del Ejército en la zona boscosa de Tapalpa, Jalisco, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, explicó en la mañanera que, al ser localizado, se le pidió que se entregara. Abrió fuego, un oficial murió, y el resto del personal respondió dándole muerte.

Pareció ser respuesta a quienes preguntan por qué en vez de ser detenido e interrogado sobre sus vínculos con funcionarios, legisladores, políticos y empresarios, se le abatió.