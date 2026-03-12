Expediente Irán: la guerra en los mares

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En apenas doce días, la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos se desplazó del frente aéreo para convertirse también en una guerra marítima, energética y psicológica. Irán perdió paulatinamente el control de sus cielos —el 2 de marzo el general Dan Caine dijo que los ataques habían establecido la superioridad aérea de la coalición, y el 3 de marzo el embajador israelí ante la ONU afirmó que Estados Unidos e Israel controlaban casi todo el espacio aéreo iraní—.

Una vez perdido el cielo, la guerra suele bajar: al mar, a los puertos, a las rutas comerciales y a la economía.

Ya no se trata de los mares en abstracto. Está el estrecho de Ormuz, el cuello de botella entre Irán y Omán; el Golfo de Omán y el mar Arábigo, donde los buques quedan expuestos al salir o entrar; el Mediterráneo oriental, con Chipre como plataforma vulnerable; y, en el horizonte remoto pero preocupante, el Pacífico frente a California, donde una alerta del FBI habló de la aspiración iraní de lanzar drones desde una embarcación no identificada contra blancos no especificados.

Un dron puede ser una pulga; cien pulgas cambian el comportamiento del perro. Un aparato aislado no redefine una guerra, pero una constelación de drones baratos, minas, embarcaciones pequeñas y ataques repetidos sí puede desordenar rutas, disparar seguros, inmovilizar barcos y obligar a gastar interceptores caros contra amenazas relativamente baratas.

Los efectos son verificables. Reuters informó que hoy había alrededor de 100 portacontenedores varados en el Golfo; Maersk confirmó 10 barcos propios atrapados allí; y el 6 de marzo otro despacho de Reuters hablaba de 147 portacontenedores resguardados en la zona. La Agencia Internacional de Energía acordó liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor liberación de su historia. Esa combinación dice mucho: cuando una guerra obliga a abrir reservas globales, ya dejó de ser un frente regional.

Chipre y Los Ángeles muestran lo mismo: la voluntad iraní de ensanchar el teatro de la guerra. El golpe con dron contra Akrotiri, en el Mediterráneo oriental, fue un mensaje: extender el miedo y tensar posiciones occidentales más allá de la zona inmediata del conflicto. Por su parte, la alerta en California debe leerse con cautela, porque aunque no confirma una operación, muestra que, tras la pérdida del cielo, Irán explora formas indirectas, ambiguas y de bajo costo para acercar la guerra a otros espacios.

Irán no cambió de guerra por gusto, sino por necesidad. No es un giro táctico, sino una adaptación coherente con una estrategia de desgaste.

Datos vs. ruido. Ayer, la desinformación fue de alto voltaje y maximalista. Trump anunció que había ganado la guerra; Teherán, por su parte, respondió con la narrativa económica: que el precio del petróleo llegará a los 200 dólares muy pronto. Ninguna de las dos afirmaciones resiste el contraste con los hechos.

Trump anuncia una victoria prematura; Irán, una hecatombe económica. Pero ni la guerra termina porque Washington lo declare, ni el petróleo llega a 200 dólares porque Teherán amenace. Hoy, no hay certeza de triunfo y el mercado sigue muy lejos de los 200 dólares.