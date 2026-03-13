Animal rastrero…

Alimaña, culebra ponzoñosa, diría Paquita la del Barrio si se tuvieran que referir a los del Partido Verde y el PT, por aquello de no apoyar la reforma electoral que envió la Presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que era bien sabido que no iba a pasar porque sus aliados iban a enseñar los dientes; sin embargo, aun así se envió con la única intención de que quedaran mal. Y así será con las negociaciones para las candidaturas del 2027 y 2028. Tenían todo en sus manos para vender caro su amor, pero les ganó la ambición.

Pero ahí va el plan B… Por lo pronto, inmediatamente la Presidenta presentó lo que sea el plan B de su reforma electoral, con lo que busca ponerle freno a los excesos en el presupuesto de egresos de los legisladores, la disminución del número de regidurías por municipio, a lo que también añadió que hay regidores que ganan más que la misma Presidenta de la República, lo que significa un ahorro que gira en torno a los más de 4 mil millones de pesos que se van a quedar en estados y municipios. Además, también planteó que la revocación de mandato sea en el tercer o cuarto año, a lo que agregó: “No podemos perder de vista que ayer quedó muy claro, porque yo insistí en que se votara, sabíamos cómo iban a votar hace semanas. Públicamente habían dicho quiénes iban a votar. Yo insistí a los diputados que se votara, porque cumplí con la gente y eso para mí es de principio. Yo me comprometí. Aquí iba a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente”. Así las cosas.

Y a los que les dijo la Presidenta que no tienen convicción… Fue a los diputados morenistas que no apoyaron su reforma, y es que recordó que ese fue uno de sus compromisos que firmó en el Zócalo cuando fue candidata. Con palabras bien estructuradas dijo: “Los diputados son libres, aquí nadie pide que lo que dice la Presidenta se repita. Se hacen las cosas por convicción, quien no votó, pues no tiene esa convicción. Y ya pues, en todo caso, Morena tomará sus decisiones hacia adelante, ¿verdad? Pero no se nos puede olvidar que nosotros no llegamos aquí impuestos por nadie, sino por el pueblo”. O sea, ya no tienen futuro en su movimiento, ¿no?

De traidores no los bajan… Por ejemplo, en Oaxaca les pusieron hasta mantas en contra de los legisladores federales que votaron en contra de la reforma, como Alejandro Avilés Álvarez y Raúl Bolaños Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Margarita García García, Maribel Martínez, Aracely Cruz y Alejandro López Sánchez, del Partido del Trabajo (PT). No fueron una, ni dos, fueron un buen número de lonetas colgadas por todos lados en la capital oaxaqueña. En las lonas se puede apreciar cómo con letras mayúsculas dice: “Traidores a la patria. Votaron contra la reforma electoral. ¡Votaron contra el pueblo!”. Y eso acompañado de sus fotografías en blanco y negro con una barra cubriéndoles los ojos. De ese tamaño es el rompimiento que traen.

Hablando de morenistas y sus cosas… A la que cacharon haciendo trampa fue a la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango. Resulta que se aventó a correr un maratón de 42 kilómetros, pero a la mera mitad se detuvo sólo para recorrer los siguientes 21 kilómetros arriba de su camioneta y llegar al área de premiación y colgarse la medalla de participante. Parece que no aprenden de la historia. De tramposo no lo bajan, y no hay forma de que se quite el estigma.

La Presidenta Claudia Sheinbaum salió muy bien fortalecida en sus números después del exitoso operativo para neutralizar a El Mencho, y es que según los números de la casa encuestadora DatoMetría, 71.2% de la ciudadanía dice que el Gobierno estuvo muy bien en haber actuado en contra de este generador de violencia. Eso sin duda genera confianza al interior y al exterior. Y eso también se sentirá en otros rubros.

