México con gasolina 45% más cara que EU

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Sí, así es, pese a todos los pactos para contener en un precio de 24 pesos por litro la gasolina regular (la verde), el hecho es que comparativamente ese precio resulta entre 40% y 45% más alto que los 16.6 pesos en promedio que se vende ese combustible en Estados Unidos; los gasolineros agrupados en la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), que preside Félix Robelo, no son los responsables de esa brecha —que se ha ido ensanchando con el tiempo—, pues obtienen un peso por litro despachado mientras que la carga fiscal se lleva 10 pesos…, lo cual es un factor que impacta negativamente en la competitividad del país en el marco de la renegociación del tratado comercial con el vecino del norte.

Independiente del alza del precio internacional del petróleo por la guerra en Irán y el impacto sobre el suministro global del hidrocarburo, el mayor peso en el precio al consumidor mexicano se deriva de la carga fiscal a la gasolina; una situación casi idéntica para el caso del diésel con diferenciales que se mueven entre 40% y 46% respecto a los precios promedio en Estados Unidos conforme a las métricas aplicadas por Fuel Precies AAA.

En el mayor costo de esos combustibles cuya producción acapara Pemex influye sin lugar a dudas el costo logístico que, como se señaló en el resultado de las mesas de consulta para la renegociación del T-MEC que realizó la Secretaría de Economía a cargo de Marcelo Ebrard, abarca los riesgos asociados por robo en carretera, el mal estado de éstas y cuellos de botellas en diversas zonas urbanas.

Pero además, está la menor eficiencia comparativa del proceso de refinación, realizado por Pemex Transformación Industrial (TRI) que dirige Carlos Lechuga… y eso que TRI recibió un subsidio de 20 mil millones de dólares en 2025 por parte de Pemex Exploración y Producción (PEP) a cargo de Octavio Barrera, quien le otorgó un descuentazo (de esos que no tiene ni Obama) de 80% en el precio del petróleo crudo para refinar. Es un dato reportado en los anexos estadísticos del último reporte anual financiero.

Considerando que la gasolina por sí sola representa 48% de los 24 pesos por litro al consumidor, el congelamiento de precio al consumidor implica otra descapitalización para Pemex, pues se le veda transmitir sus costos reales. Como se ha comentado aquí, ello representa en primer lugar un serio problema legal para los directivos y consejeros de la paraestatal, pues al emitir bonos en Estados Unidos estarían incurriendo en violación de los capítulos de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) en torno a los precios de transferencia al interior de un corporativo.

Un segundo y no menos relevante ángulo, es que el reflejar de entero el aumento de precio del petróleo en gasolinas empujaría aún más la actual espiral inflacionaria y que, para evadirla, se requerirá mayores subsidios al reducir el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cargarían a las ya de por sí apretadas cuentas públicas.

Vaya asunto le caería a Lázaro Cárdenas Batel, si, como corren las versiones, sería el próximo director de Pemex a partir del 18 de marzo entrante.

AICM agrega en T2 hoy 600 cajones de estacionamiento. Las necesarias reparaciones y ampliaciones de los estacionamientos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México han significado el cierre de áreas completas y la consecuente reducción de los espacios de aparcamiento vehicular… generando tránsitos colosales, en especial en la Terminal 2.

La buena nueva es que a partir de este viernes, muy temprano, se habilitó como espacio de estacionamiento el predio adjunto precisamente a la T2 (a un costado de la glorieta principal) que era utilizado para las arrendadoras de autos y taxis de sitio. Se liberaron 600 cajones de estacionamiento para aquellas que reciben pasajeros o viajarán desde esa terminal.

Los vehículos arrendados o por viaje fueron trasladados a una zona de hangares que ocupaba la Secretaría de la Defensa Nacional. El Grupo Aeroportuario de Marina, que dirige el almirante José Padilla, articuló el acuerdo entre la Secretaría de Marina, al mando del almirante Raymundo Morales, y Defensa, que encabeza el general Ricardo Trevilla, para aliviar el pesado tránsito generado por las obras de rehabilitación del hub nacional.

Vaya, un respiro… y una solución ante los abusos ejercidos por las 11 pandillas de taxis concesionarias en el AICM y que se sienten dueñas del lugar. Claro, queda mucho por hacer.

Santander-Profuturo se la juegan por Pymes. Otra buena es que Santander México, que dirige Felipe García Ascencio, y Profuturo Afore, a cargo de Arturo García Rodríguez, convinieron canalizar 1,800 millones de pesos al financiamiento de pequeñas y medianas empresas en entidades que históricamente han tenido menor acceso al crédito.

El dinero viene del primer bono social emitido por Santander México, operación realizada mediante Certificados Bursátiles Bancarios (Cebures) con etiqueta Social y alineada al Marco Global de Fondeo Verde Social y Sostenible que se estructuró a plazos de 4 y 5 años.

Financiar la base de la pirámide, una idea brillante que Elektra y Azteca —que encabeza Ricardo Salinas Pliego— inició hace algunas décadas atrás.

Registro celular: tirititito. El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) se parece cada vez mas al añejo —y fracasado— Registro Nacional de Vehículos (Renave). El plan diseñado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de José Peña Merino era capturar un millón diariamente de incautos, perdón, usuarios de smartphones…, pero en promedio llevan poco más de 224 mil al día. Los otros 776 mil usuarios diarios parecen ver en el Renaut un mecanismo de espionaje, de fiscalización o que les provoca abulia.

Ya les cuento.