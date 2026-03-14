La pelea por los cambios electorales se reinicia la próxima semana  

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Durante su conferencia matutina, la presiidenta Claudia Sheinbaum externo que el ´Plan B’ también contempla recortes en el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerarlos privilegios, entre ellos, los salarios de los consejeros de la herradura de la democracia.

“No estamos de acuerdo con los grandes salarios de los consejeros del INE y tampoco estamos de acuerdo con que congresos estatales y me refiero no solo a la presidenta, sino también gobernadores, que los congresos estatales tengan presupuestos tan desproporcionados o que el Senado de la República tenga un presupuesto tan alto cuando hay tantas necesidades en el país”

El “plan B” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral fue frenado en 2023 por la entonces autónoma Suprema Corte de Justicia, pues los ministros de ese máximo tribunal encontraron que parte de las reformas propuestas resultaban anticonstitucionales.

En la actualidad, la encargada de construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo está empeñada en llevar a cabo esa transformación encomendada por su guía y antecesor.

Pero como le sucedió al caudillo de la 4T, el proyecto inicial de esa reforma fue rechazado por el Poder Legislativo por no alcanzar la mayoría calificada, debido a que sus satélites o rémoras, el PT y PVEM, votaron en contra, pues los cambios propuestos ponían en riesgo su existencia misma.

Sin embargo, al contrario de lo que le ocurrió a su mentor, la actual mandataria tiene prácticamente asegurada la aprobación de su “plan B”, así comprenda aspectos inconstitucionales, pues una nueva Suprema Corte de Justicia “carnal” le asegura que, cualquier modificación, será avalada y podrá ser puesta en práctica a fin de que el actual régimen obtenga el control absoluto sobre todos los comicios que se realicen en la República.

En tono de broma, se comenta que el régimen tendrá el poder decisión hasta en las elecciones de las reinas de las kermeses (las de los carnavales ya están arregladas).

Morena, sin aliados, tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso, así que logrará imponer su voluntad, pues para modificar leyes secundarias o reglamentarias no es necesaria la mayoría calificada. La oposición, inclusive en el muy remoto caso de que se le sumaran las rémoras de Morena, podrá recurrir a todos los recursos políticos y legislativos que tengan a la mano, pero aún así las reformas que proponga el Ejecutivo serán aprobadas, claro, “si cambiarle ni una coma” y con todas las dispensas de trámites, tal como es costumbre en la llamada Cuarta Transformación.

Ahira el diputado zacatecano Ricardo Monreal tendrá que empezar a remar contra corriente, pues obviamente PRI, expecialmente, MC y PAN no están de acuerdo con que desde Palacio Nacional se vuelva a insistir en doblar a la oposición con propuestas que fueron rechazadas en la anterior propuesta electoral.

Tiene la consigna de trabajar desde la Jucopo con los partidos que no quieren una reforma que nadie ha pedido y que fue realizadasd ddesde las oficinas de Pablo Gómez. Van a insistir en una reforma constitucional y por lo mismo se requerirá de dos tercios de los votos, es decir 334 votos. Manuel Velasco y reginaldo Sandoval han fijado sus posturas y no coiciden con las posiciones gubernamentales.

Se conservan los 200 plurinominales que defendieron los priistas y panistas y un tanto marginal MC. Claro el verde y PT no iban a suicidarse y apoyar que en la próxima elección federal queden marginados.

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