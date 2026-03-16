La ayuda de AMLO para la dictadura

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Andrés Manuel López Obrador puso un mensaje en su red social de X solicitando apoyo, dice que para el pueblo de Cuba.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba.

“A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Lázaro Cárdenas cuando fue la invasión de Playa Girón: «No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra».

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“En consecuencia, invitó a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”.

No tardó mucho Miguel Díaz-Canel Bermúdez en contestarle a López Obrador.

“Gracias, querido hermano @lopezobrador_

En nombre de #Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de #México a la heroica resistencia del pueblo cubano.

Y jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad”.

Y cómo no le iba a agradecer, si en realidad la ayuda no es para el pueblo cubano, sino para seguir sosteniendo un régimen que tiene a sus ciudadanos sin absolutamente nada: escasez de alimentos, falta de servicios de salud y una censura absoluta.

Y es que primero, con el envío de petróleo por parte del Gobierno de México, que, por cierto, la mitad se vendía en mercados internacionales y ese dinero iba para apoyar a la dictadura cubana y al régimen, y luego con la ayuda humanitaria que se mandó desde México, se descubrió que, lejos de apoyar a la gente, el régimen se la estaba vendiendo.

Hace unos días entrevistamos al periodista de investigación Rodrigo Lema, de Azteca Internacional, quien estuvo en Cuba realizando un trabajo periodístico para documentar la profunda crisis que vive la isla y, sobre todo, el destino de la ayuda humanitaria que distintos países, entre ellos México, han enviado al régimen de Miguel Díaz-Canel.

Lo que encontró es preocupante. Mientras el Gobierno mexicano y los mexicanos que hicieron colecta para el envío de ayuda humanitaria con el argumento de apoyar al pueblo cubano, parte de esos productos no están llegando a la población que enfrenta escasez de alimentos y medicamentos, sino que están siendo comercializados por estructuras vinculadas al propio régimen.

Entre los productos que documentó se encuentra el llamado frijol del Bienestar, enviado desde México. Se dijo que sería distribuido gratuitamente entre los cubanos.

Lo cierto es que la investigación periodística reveló que ese frijol se vende en La Habana hasta en 1.46 dólares por bolsa y que, incluso, hay paquetes de medio kilo que se comercializan en más de dos dólares en algunas provincias.

Es decir, una ayuda financiada con recursos públicos mexicanos termina convertida en mercancía dentro del sistema económico controlado por el régimen cubano.

Rodrigo Lema explicó que, para confirmar esta información, realizaron una investigación en campo. Incluso se hicieron pasar por representantes de cadenas hoteleras para poder contactar a distribuidores vinculados a las llamadas MiPymes que, en muchos casos, están relacionadas con estructuras controladas por las fuerzas armadas cubanas.

Fue así como lograron confirmar que estos productos están siendo vendidos en efectivo y en dólares dentro de un sistema comercial que, en buena medida, está bajo control militar.

Y es que gran parte de la economía cubana está controlada por el conglomerado empresarial GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), un grupo perteneciente a las fuerzas armadas que maneja hoteles, supermercados, telecomunicaciones y cadenas de distribución. En otras palabras, muchos de los productos que llegan como ayuda terminan dentro del mismo sistema económico que sostiene al régimen.

El periodista también documentó el momento en que llegaron a Cuba barcos con ayuda humanitaria procedente de México. El 28 de febrero arribaron dos buques con más de mil 200 toneladas de productos, entre ellos frijol y papel higiénico.

APOYO HUMANITARIO

La armada de México traslada víveres a Cuba, el 8 de febrero de 2026. ı Foto: Especial

Después de la llegada de estos barcos, algunas tiendas comenzaron a llenarse con productos mexicanos. Pero esos productos no estaban siendo entregados gratuitamente a la población, sino que aparecieron a la venta en distintos establecimientos.

La gravedad de esto se entiende mejor cuando se revisa la realidad económica de los cubanos.

El salario mínimo mensual en Cuba es de apenas dos mil 100 pesos cubanos, lo que equivale aproximadamente a seis dólares al mes. En contraste, productos básicos tienen precios que superan ese ingreso.

Por ejemplo, el kilo de leche en polvo se vende en alrededor de tres mil pesos cubanos, es decir, más de lo que gana una persona en todo un mes de trabajo.

En otras palabras, un trabajador cubano que percibe el salario mínimo ni siquiera puede comprar un kilo de leche con todo su sueldo mensual.

La situación alimentaria es tan crítica que, según documentó el propio Rodrigo Lema, la dieta de muchos cubanos se reduce prácticamente a arroz y frijoles, cuando logran conseguirlos. En algunos casos encontró personas que cenaban simplemente pan con tomate, porque los alimentos son cada vez más escasos.

La escasez también se refleja en el sistema de salud. Durante su investigación visitaron 12 farmacias en La Habana y no encontraron ni una sola pastilla de paracetamol. Las farmacias estaban completamente vacías.

Lo que esta investigación revela es que la crisis humanitaria en Cuba es mucho más profunda de lo que muchas veces se muestra hacia el exterior.

Mientras millones de cubanos enfrentan escasez de alimentos, medicinas y productos básicos, parte de la ayuda humanitaria que, supuestamente debería aliviar esa situación, termina en manos de estructuras militares que la comercializan.

López Obrador no está solicitando apoyo para un pueblo cubano sumergido en una crisis brutal, sin comida, sin energía eléctrica, con escasez de transporte y sin medicinas; lo que quiere es apoyar a la dictadura amiga.

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CUANDO SE TRATA de luchar por la libertad, México está ausente. La postura oficial de México siempre ha sido la de no intervenir en los asuntos de otros países del hemisferio occidental, pero eso es más una teoría que una práctica. El ejemplo más claro es Cuba.

En los últimos meses, México envió a la tiranía de los Castro cincuenta y cinco cargamentos de petróleo con un valor superior a tres mil millones de dólares, prácticamente gratis. ¿Y cuál es la razón? No lo entiendo. Eso sólo ayuda a que la dictadura continúe sometiendo al pueblo cubano.

Además, se estaría violando el capítulo 23 del T-MEC, el Tratado de Libre Comercio que México tiene con Estados Unidos y Canadá, el cual prohíbe específicamente el trabajo forzado en los países socios.

México ha aceptado a más de tres mil médicos cubanos a cambio de más de cien millones de dólares pagados directamente al régimen cubano, no a los médicos. Eso es, simple y llanamente, una forma de esclavitud.

Y, lamentablemente, el Gobierno mexicano se vuelve cómplice de este esquema. ¿Por qué no pagar directamente al médico cubano? ¿Por qué no hacerlo así? No se les permite escapar.

María Elvira Salazar

Congresista estadounidense