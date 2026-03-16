Urgen medidas contra el odio y el acoso digital

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez inauguró la primera Cumbre Internacional contra el odio y el acoso digital donde se reúnen expertos, representantes de instituciones y personas que han sufrido campañas de odio en internet.

Cada vez hay más casos de acoso digital que ponen en riesgo a millones de personas que utilizan las redes sociales y el Internet. El anonimato detrás de las pantallas de las computadoras genera un ambiente de impunidad ante estos casos que son poco perseguidos por las autoridades.

Ante este panorama países como Francia y España plantean prohibir a menores de 16 años el uso de las redes sociales para evitar que sufran ciber acoso y se enfrenten a otras problemáticas inherentes del mundo digital.

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En España se inauguró el primer foro internacional contra el odio y el acoso digital, donde se plantea medir la polarización en redes sociales con la llamada “huella de odio”.

El sistema lanzado en esta cumbre se llama “HODIO”, bajo la supervisión del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y que tiene como objetivo detectar y medir la presencia y el alcance de los discursos de odio en las redes sociales digitales, las plataformas donde más odio se suele compartir por parte de los usuarios.

El presidente de España ha sido uno de los dirigentes más críticos con las empresas que están detrás de las plataformas digitales y no hacen nada por combatir el acoso y el odio compartido en sus mundos digitales.

Pedro Sánchez asegura que las redes sociales se han convertido en un arma de polarización masiva que al final tienen un impacto en la vida real a pesar de estar dentro del mundo digital.

Solo en España, los delitos de odio digital han crecido un 41 por ciento en la última década, según información del medio estatal Radio y Televisión Española.

Es por ello que las redes sociales y el Internet se perciben como un entorno sin reglas donde los usuarios, que son cada vez más jóvenes, están expuestos a la desinformación, los mensajes de odio y casos de acoso digital.

Plataformas como X, propiedad del multimillonario Elon Musk, han echo negocio con los mensajes de odio que se comparten en dicha plataforma y polarizan el discurso.

Otro punto importante es el uso de la inteligencia artificial para difundir contenido dañino creado con esta tecnología que trae nuevos retos para los usuarios de las plataformas digitales.

Es por ello la importancia de debatir estos temas del entorno digital que pueden afectar la vida de las personas en el mundo real.

El ciber acoso es una realidad que impacta a las personas que utilizan Internet y redes en la vida diaria y la falta de responsabilidad de las empresas que están detrás de las plataformas digitales y que ocasionan daños sociales, por lo que las instituciones gubernamentales deben atender este grave problema que afecta vidas y que cada día crece exponencialmente