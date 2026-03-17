Expediente Irán: el precio del cielo

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Tras 16 días de conflicto, la pregunta está —literalmente— en el aire: ¿quién puede pagar por más tiempo la superioridad del cielo?

En la semana tres de la guerra, el conflicto se entiende con mapas y con números. Importa qué se destruye, y también cuánto cuesta sostener la ofensiva y la defensa sin agotar las reservas económicas. Siempre importó. Pero, ahora, la guerra empieza a decidirse por sostenibilidad: gasto por noche, inventarios y reposición.

Irán apostó por una guerra de saturación a bajo costo. Su herramienta principal no es el misil perfecto ni el ataque preciso sino un dron kamikaze Shahed-136, que se estima entre 20 y 50 mil dólares. En esa lógica, el propósito no es siempre llegar al objetivo, sino obligar al adversario a defenderse en cada ataque.

Por su parte, el Iron Dome (Domo de hierro) es la capa más económica del sistema de protección israelí y, aun así, cada interceptor Tamir ronda los 40–50 mil dólares. Y, a veces, se disparan dos por cada amenaza. Es decir, a Israel le cuesta casi el doble defenderse de cada disparo iraní.

Cuando el intercambio sube a balísticos, el costo escala. No hay datos confiables sobre los costos de los misiles iraníes, pero se estima que oscilan entre 1 y 8 millones cada uno; por su parte, los sistemas Arrow 2 y Arrow 3 —diseñados para amenazas de mayor alcance y altura— están en el orden de 2 a 3 millones por intercepción.

La paradoja no está en la tecnología misma, sino en la defensa avanzada: cuanto más sofisticado es el escudo, más caro resulta sostenerlo frente a ataques diseñados para agotarlo. Por eso el nuevo escudo —Iron Beam, el láser— es una apuesta estratégica. Israel ha dicho que una intercepción por láser podría costar sólo alrededor de 2 dólares. El objetivo es quitarle a Irán la ventaja económica del dron barato. Sin embargo, Iron Beam tiene inconvenientes: requiere equipos caros, despliegue denso y condiciones meteorológicas específicas.

La ofensiva también agota reservas. Desplazar un caza no sólo es despegar. Es sostener horas de vuelo, logística, mantenimiento acelerado y misiles guiados. Un kit JDAM —la pieza que convierte una bomba tonta en una bomba precisa— puede costar entre 25 mil y 84 mil dólares. Si la hora de vuelo de un F-35 se mueve en decenas de miles de dólares, cada salida se vuelve una decisión militar y tiene un alto costo presupuestal. Quien lo da, no sólo puede asumirlo sino que ya ha calculado los beneficios potenciales.

Y en ese tablero aparece la nueva arma iraní: el Khorramshahr-4 (“Kheibar”), un misil balístico de alcance medio/regional (Irán lo asocia a su alcance de alrededor de 2 mil km). No es un dron ni un cohete de corto alcance: es un misil pensado como amenaza estratégica regional.

Si Kheibar funciona, obligará a Israel a utilizar sus sistemas Arrow como defensa convirtiendo el conflicto, también, en una guerra de inventarios.

Dato vs ruido. Dato: Irán puede haber perdido su potencia de lanzamiento (TELs/infraestructura expuesta), pero conserva sus drones, minas navales y balísticos de alcance regional; eso le permite sostener la presión.

Ruido: Circula la idea de que “Irán se va a quedar sin parque y ahí terminará el conflicto”. Este argumento es incorrecto porque contar los tiros no equivale a medir el inventario; la estrategia puede haber cambiado sin que necesariamente implique escasez. Además, omite dos condiciones: suministro externo y producción interna.