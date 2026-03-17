Viene embargo de cuentas y computadoras a Seneam

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Por no pagar el importe de renta de 834 equipos de cómputo, a Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, hoy a cargo de Javier Alonso Vega Dour, están a punto de embargarle sus cuentas bancarias y/o a verse obligado a regresar los equipos —o lo que quede de ellos— y cubrir además el adeudo principal, pues perdió el juicio oral mercantil 525/2022 ante su proveedor Proyecto Día al que no ha pagado desde 2021. ¿Se imaginan que sucedería con la aviación nacional y el arribo de aerolíneas internacionales si Seneam regresa a la época de la regla de cálculo, libreta y pizarrones para controlar vuelos en territorio nacional?

No se tiene que ser adivino para que, si ello ocurre, es casi un hecho que el Departamento de Transporte de Estados Unidos, al mando de Sean Duffy, reduciría la categoría de la autoridad aérea mexicana… a la misma que ya “trae de un ala” con las prohibiciones aplicadas para aumentar vuelos hacia su país en represalia a la violación del Acuerdo Bilateral pactado en 2015.

Sin embargo, el verdadero riesgo es para pasajeros y tripulaciones en la operación aérea en cielos mexicanos, pues de entrada muestra a un Seneam descapitalizado, sin liquidez suficiente siquiera para mantener un estándar de servicio de hace cinco años. Una política de austeridad continua —que inició el impresentable entonces director Víctor Hernández— ha sido denunciada por los controladores de tráfico aéreo: el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (Sinacta), José Alfredo Covarrubias, ha lanzado alertas por la falta de personal, pues el presupuesto que para este año es de 3,913 millones de pesos, muy lejos de los 6 mil millones que tuvo en 2021.

Y bueno, ahora también se podrían quejar que los pagos de quincena no salen porque las cuentas de Seneam están embargadas y/o porque hay que regresar las computadoras por viejas que estén.

El 29 de enero del 2024 el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito resolvió juicio en favor de Proyecto Día mediante sentencia definitiva dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo interpuesto previamente por la quejosa.

Con la sentencia se condenó a Seneam a pagar 13 millones 997.2 mil pesos en un plazo no mayor a cinco días (que ha sido rebasado ampliamente); a la devolución de los 834 equipos de cómputo otorgados en alquiler, así como a pagar la cantidad que se haya generado y se siga generando, pues Seneam continúa usando las compus, así como al pago de los intereses acumulados a una razón de 6% anual.

Y sí, como seguramente muchos lo estarán pensando, ello tiene implicaciones directas sobre los equipos, delegaciones y visitantes al Mundial de Futbol 2026 que busquen llegar a México.

Pero lejos de cumplir la promesa presidencial del 2024 de elevar el presupuesto de Seneam, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a cargo de Esthela Damián, desde junio del 2025 interpuso dos amparos indirectos —ambos le han sido rechazados, pero está impugnando la negativa de amparo emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito— para no pagar el arrendamiento del equipamiento básico para la operación aérea segura.

¿Qué cree usted que suceda?

Semana del dinero. En el marco de la conmemoración de una de las grandes invenciones de nuestra civilización, un estudio realizado por APLAZO, plataforma de pagos de tipo “Compra ahora, paga después”, reveló cómo cambia a lo largo de la vida la relación emocional de las personas con el dinero.

Alex Wieland, cofundador de APLAZO, comentó que esta relación emocional se da mucho antes de siquiera tener una cuenta o tarjeta bancaria y comienza desde lo que se observa en el hogar, por lo que observar su evolución permite que más personas accedan al sistema financiero formal.

Mientras que en el público de entre 18 y 25 años el dinero tiene una connotación de libertad, independencia y gozo personal, entre los 26 y 35 años se asocia a la construcción de un patrimonio, demostrar independencia económica… y es cuando provoca emociones como orgullo o ansiedad.

En tanto que los encuestados entre 36 y 55 años se mostraron inclinados a la estabilidad y planeación, predominando emociones como prudencia, gratitud y tranquilidad.

¿Preparando otra Línea 12?. Quién sabe a quién se le ocurrió en la Secretaría de Obras de la CDMX, a cargo de Raúl Basulto, derribar los muros de contención del Metro entre las estaciones de Chabacano y San Antonio Abad para colocar la “ciclopista flotante”.

Los muros de contención fueron parte del proyecto integral que hace medio siglo desarrolló ICA —entonces encabezada por don Bernardo Quintana— para desarrollar el sistema de transporte masivo y para el cual formó la empresa ITSME, compuesta por más de mil ingenieros, que realizó los estudios detallados de un suelo de origen lacustre antes de iniciar la construcción en 1968 de la Línea 2 sobre la Calzada de Tlalpan.

Esos muros se diseñaron y construyeron para asegurar la integridad de toda la infraestructura ferroviaria —incluyendo las estaciones— para soportar toneladas de una carga dinámica llena de personas, al hundirse en paralelo con la ciudad. En 1975 hubo un trágico choque en la estación de Chabacano y el gobierno de Luis Echeverría culpó al conductor del mismo.

Salvo esa tragedia, la Línea 2 ha soportado terremotos, sismos, pasos a desnivel y hasta falta de mantenimiento. En el Colegio de Ingenieros Civiles de México que encabeza Jesús Campos López, miran con mucha preocupación la demolición de los muros de contención.