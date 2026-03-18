                    El apoyo es para los dictadores o para el Pueblo

Y el expresidente tabasqueño rápido salió en defensa del régimen cubano, demanda que los políticos del capitalismo de la Cuatro T, contribuyan con dinerito a apoyar la dictadura, que lo hagan pronto porque las necesidades del pueblo son muchas.

Los particulares que buscan tener un régimen similar, el que quiera entregar dinero para sostener la dictadura, a través donar dinero, unos sin que tengan ningún beneficio, pero otros si buscan que ese dinero pueda ser deducible, aunque nos dicen que lograr la autorización oficial tarda mucho tiempo.

Por lo mismo se sabe que muchos políticos cercanos de AMLO lograron hacer fabulosos negocios. Y surge la pregunta cuánto puede aportar López Obrador de ayuda a Cuba si sólo trae 200 pesos en el bolsillo? ¿Los donará todos o guardará una parte? O sacará recursos de sus cuantiosas regalías por la venta de sus libros, convertidos en best sellers.

Estas y otras muchas dudas surgen por el llamado del ex presidente Andrés Manuel López Obrador para ayudar económicamente a Cuba, país que atraviesa nuevamente una situación crítica, como otras que se han repetido periódicamente durante más de 60 años del gobierno comunista, encabezado por los hermanos Fidel y Raúl Castro.

En esas más de seis décadas, el régimen revolucionario que derrocó al dictador Fulgencio Batista, pero lo sustituyó con un gobierno igualmente represivo, no pudo construir una mejor organización política y económica que sacara a la Isla del subdesarrollo y sobrevivió, primero, con la ayuda de la desaparecida Unión Soviética y, luego, con la solidaridad de gobiernos de la región como Venezuela y México.

Todo ese tiempo, el gobierno castrista y sus simpatizantes extranjeros han responsabilizado a los Estados Unidos por haberle impuesto un embargo que supuestamente le impedía negociar con el resto del mundo, pero sus críticos niegan que ese bloqueo fuese total, por lo que siempre hubo oportunidad para que Cuba pudiera sumarse y sostener esa dictadura.

+++

El economista Mario di Constanzo –quien durante las protestas por el supuesto fraude de 2006 fue nombrado por López Obrador secretario de Hacienda de su “gobierno legítimo”– advirtió que es una gran irresponsabilidad de @Banco la decisión de “aceptar donativos” para Cuba.

Esta decisión no solo pone en riesgo a los clientes de ese banco que se presume único mexicano, sino a todo el sistema bancario. Recordó las sanciones de los Estados Unidos contra CiBanco, Vector e Intercam, por suposiciones de lavado de dinero procedente de la delincuencia.

En tono un tanto de broma, el experto manifestó en un mensaje aparecido en X: “Si quieren enviar dinero a Cuba que lo hagan por el @bbienestarmx (el oficial Banco de Bienestar).

+++

Plan “B”, en el fondo, de plano tiene como objetivo destruir el Federalismo porque en líneas generales, sigue apuntando a centralizar todo ahora, yéndose sobre Congresos locales y municipios y bien vale la pena preguntar, ¿dónde queda la democracia, el federalismo y los municipios.

Diversos analistas coinciden en señalar que a lo largo de sus 200 años de historia, el federalismo en México no ha tenido una ruptura definitiva y lineal, sino que ha enfrentado muy duras y diversas crisis; vaivenes y periodos de centralismo y lo que quiere hacer la presidenta al respecto, no es más que instrumentar otra de esas muchas crisis que ha vivido, en nombre de que es mandato del “pueblo bueno y sabio”, pero en realidad es preservar un régimen autoritario de partido de Estado.

Pero Ignacio Mier líder de los senadores de Morena, asegura que espera que el plan B se presente al pleno senatorial y sea aprobado antes de semana santa. Anoche esperaban que llegará el documento y turnarlo a las comisiones de estudios legislativos…Aunque dice que el proceso no será Fast track. Recibirá un análisis riguroso, dijo el senador morenista.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx

+++