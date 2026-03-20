Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La CNTE y su tradicional juego de bloqueo, amenazo, chantajeo y me salgo con la mía, llevándose de por medio la vida diaria de cientos de miles capitalinos y a quien tenga la mala suerte de estar en la Ciudad de México.

Los bloqueos en principales vías, plantones en el Zócalo, suciedad, malos olores, camiones que van y vienen con personal, porque claro está que la organización con la que cuentan es sumamente profesional.

Unos van y otros vienen, cumplen las horas acordadas y siempre están allí listos para sentarse a no hacer nada y esperar la señal, claro está que los que no son líderes, porque los que son, no pasan mucho tiempo bajo el sol, ni mucho menos se esfuerzan tanto como los obligados a meterse a una casa de campaña con calor y olorosa.

El mal nunca necesario de los mexicanos, la CNTE. Nunca están conformes y siempre pedirán más, mientras que la educación para las niñas y niños, les vale un cuerno.

La imagen que tomó el fotoperiodista Rogelio Morales, de Cuartoscuro es un posible escenario ante los pocos días que restan para uno de los eventos más importantes del planeta: El Mundial de Futbol FIFA 2026.

Laura Garza │ ENFOQUE MANUAL │ ¿Peligra el Mundial? ı Foto: Rogelio Morales │ Cuartoscuro

México, una segunda plaza entre Estados Unidos y Canadá, que ya va pintando para ser la tercera y menos visitada por los extranjeros. Claro está que quienes vienen de otros países buscan vivir experiencias que jamás aceptarían vivirlas en sus países “de primer mundo”, así que quizá seguimos siendo atractivos.

Sin embargo, comienzan a juntarse un mix de situaciones que podrían, esta vez, no ser considerados un buen destino para disfrutar de todos los juegos del Mundial en nuestro país, incluyendo las tres sedes (CDMX, Monterrey y Guadalajara).

Cualquiera que esté informado, sabrá que en nuestro país desaparecen a muchísimas personas y mujeres extranjeras, que en estos últimos meses el número de mujeres desaparecidas y muertas han ido en aumento, al igual como los asaltos, las carreteras bloqueadas y riesgosas, el C.O. dispuesto a movilizar a sus maleantes para seguir demostrando que el país es suyo, los aeropuertos en remodelación y las calles alrededor que siguen sin estar listas, fosas comunes encontradas en los alrededores del Estadio Akron en Guadalajara, un Estadio Azteca a medio gas y calles de Nuevo León saturadas de construcciones-

A todo eso, aparece la CNTE bloqueando y amenazando con aparecer el próximo mes de junio cuando ruede la pelota. La fotografía en donde aparece El Piojo Alvarado, jugador de las Chivas y seleccionado nacional adelantando el posible futuro.

Ser sede de uno de los peores escenarios para llevar a cabo un evento como el Mundial.

El reflejo de un país que no tiene “quién” ponga orden y se anticipe a las severas complicaciones sociales, políticas y económicas que se avecinan en un par de meses.

El país donde todos pueden hacer lo que quieran.