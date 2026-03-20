Que fácil la tienen los defensores del PRI…

Porque la nueva encomienda que les dieron es la de defender el voto priista en la próxima elección de 2027. Sí, fácil tarea, porque si ése va a ser el objetivo, no será muy difícil cumplir con la meta, y es que, si hablamos de que por lo menos en cada estado existan unos cien defensores, les tocará de a uno o máximo dos por persona, porque así que usted diga que habrá muchos que defender, pues no. Es más, en lo que sí deberían ser muy cuidadosos es que en algunos estados el número salga por lo menos igual que el número de defensores; no vaya a ser que ya en la intimidad de la casilla, cuando se encuentren solos sin que nadie los vea, se les ocurra votar en contra… y no es sarcasmo, es una realidad, ¿no?

Mariana Rodríguez informando sobre temas de seguridad… Sí, la empresaria, política, primera dama y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, lanzó un video en el que aparece caminando de la mano de su marido platicando sobre la inauguración del nuevo edificio de la Fuerza Civil en el que se albergará al C5, la Secretaría de las Mujeres, y la Secretaría del Medio Ambiente, con su nueva división ambiental, esto con la intención, según sus palabras, de mantener el estado en orden. Además, informó que se graduaron 323 nuevo cadetes de Fuerza Civil, con lo que ya suman un total de 6,400 elementos a tareas de seguridad. Lo que más se puede destacar de su mensaje es que sea ella la que hable de temas que generalmente estaban reservados para la figura del gobernador… sí, esto no es una campaña política abierta para buscar la gubernatura… y sinceramente, Mariana lo hace muy bien.

Y hablando de cosas menos amables… El stripper, bailarín, actor y diputado federal morenista Sergio Mayer regresó a su curul después de haber cumplido con lo que es, para él, una prioridad, o sea, participar en un reality show, y digo prioridad porque entiendo que eso sí deja, a diferencia de su encargo como legislador, en donde lo hace sin remuneración alguna y por simple amor al pueblo… (risas). Lo que sí es cierto, aparte de su prioridad, es que el intento de político no hace más que dañar la imagen, no del partido, sino de todo aquel ciudadano que se dedique a otra cosa menos a la política y que legítimamente pueda acceder a un encargo de ese tipo; con eso logra dejar en manos menos ciudadanas las decisiones del Gobierno que nos conduce. Si lo que buscaba era desalentar la participación, porque ahora será más que criticada, lo está logrando muy bien.

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Ulises Mejía Haro a la cabeza en Zacatecas… Sí, a la cabeza y muy arriba aparece el diputado federal morenista en todas las encuestas que miden las preferencias para encabezar la candidatura a gobernador de ese estado. Ulises camina con paso seguro, sin meterse en problemas y tejiendo fino… todo lo contrario de lo que está realizando el senador morenista Saúl Monreal, quien, además, como es bien sabido, también es hermano del actual gobernador zacatecano. Y es que, a diferencia de Ulises, Saúl va a contra pelo; es más, ni siquiera está tejiendo, se está queriendo imponer él solito. Ya se peleó con sus hermanos, con la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, con las directrices que marca su partido sobre la definición de las candidaturas, en las que expresamente han dicho que no cabe el nepotismo, y bueno, hasta con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Así le está pavimentando aún más el camino al buen Ulises; es más, parece que trabaja para él.

Muchos cambios en el equipo local de Tamaulipas… Y es que el gobernador Américo Villarreal realizó tres movimientos en áreas importantes de su administración, y todas se realizaron previo al informe de gobierno, el cual se realizará este próximo lunes. La Secretaría de Salud, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Comunicación Social. De esta última se despide el periodista Francisco Cuéllar Cardona, quien había acompañado al hoy gobernador desde hace algunos años y desde el primer día de la administración, encabezando la coordinación. En su lugar llega Gerardo Algarín, quien cuenta con un currículum destacado en televisión y en la comunicación social de distintas dependencias, así como la asesoría de personajes y actores políticos. El rumor dice que habrá más cambios, todos con la intención de fortalecer su gobierno, con miras a cerrar más fortalecido. Veamos qué sigue.

La última…

Vaya enredo en el que se metió el Gabinete de Seguridad, porque después de un operativo realizado en el poblado de El Salado, Sinaloa, liberaron después de aprehender a la hija mayor del capo Ismael El Mayo Zambada, y es que según un comunicado del mismo gabinete, la dama no tenía relación con hechos delictivos ni contaba con mandatos judiciales que ordenaran su detención, pero entonces ¿por qué estaba en el mismo lugar en donde sí detuvieron a una persona y eliminaron a once criminales?… Bastantito que explicar.

… y nos vamos.