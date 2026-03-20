Siguen desacuerdos por revocación

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

A excepción de dirigentes y coordinadores del Verde Ecologista, que ya anticiparon que votarán a favor del plan B, tal como está redactado, sus colegas de los demás partidos coinciden e insisten en sus desacuerdos en que se incluya la revocación de mandato de la Presidenta de la República, para impulsar la votación de candidatos de Morena a gobernadores, diputados federales y locales y alcaldes en las elecciones del año próximo.

Reginaldo Sandoval, que lidera la bancada del PT, aliado del guinda; Jorge Álvarez Máynez y Clemente Castañeda, presidente y coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, igual que los que lo son en el PAN y PRI, sostienen que, amén de que además de la revocación, que sería ratificación de la mandataria, lo que se pretende es lograr que en la jornada electoral de 2027, quienes sean postulados por Morena alcancen la votación necesaria para evitar derrotas que en muchos casos se anticipan, por las pugnas internas dentro de ese movimiento.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Al descartar que México vaya a ceder soberanía para la ratificación del T-MEC y que mantendrá su posición en rubros que considera estratégicos, como petróleo y energía eléctrica —que como ella reconoció, ésta, depende del suministro de EU en un 70 por ciento— las ya de por sí difíciles negociaciones que comenzaron esta semana en Washington, serán complicadas.

Dijo que, en el caso del sector eléctrico, el país mantiene un esquema de participación de 54 por ciento para la CFE y 46 para privados, por lo que no es que se haya cerrado la inversión extranjera, que es uno de los temas que más han reclamado los representantes del gobierno estadounidense desde las reuniones previas sostenidas por los integrantes de los dos países, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Jamieson Greer, representante comercial del gobierno de EU.

Por cierto que ayer la mandataria dio la bienvenida oficial en Cancún a su homólogo de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, que hace una visita oficial a la Riviera y Museo Maya, acompañado de una delegación empresarial de su país, en la que sostuvieron una reunión para revisar avances de la relación bilateral en la que estuvieron secretarios y subsecretarios de Relaciones Exteriores, Economía y Energía.

Los líderes seccionales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación subieron de tono sus protestas para exigir respuesta a sus demandas salariales por parte de la Presidenta Sheinbaum, bloquearon el Paseo de la Reforma, mantuvieron su plantón en el Zócalo y volvieron amagar con movilizaciones en el Mundial de Futbol.

Detienen en Sinaloa a la hija de El Mayo y tras conocerse que no tiene procesos abiertos la dejaron en libertad.