Expediente Irán: Arad y la guerra que ya encontró su límite

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Inicia la cuarta semana de la guerra y, con los movimientos realizados hasta hoy, ya hemos visto quién golpea con más fuerza, quién despliega mayor potencia, quién afina ataques de precisión, quién apuesta por el desgaste, quién recurre a armas prohibidas y quién ha puesto al petróleo en la línea de fuego.

El ataque del sábado pasado sobre la ciudad de Arad nos mostró la imagen precisa; un misil iraní cayó en una zona residencial, dañó al menos ocho edificios y dejó decenas de heridos, entre ellos varios menores. Arad no es una base militar en sentido estricto, pero su ubicación la coloca en un entorno de infraestructura estratégica clave para Israel. Por eso forma parte del cinturón de seguridad y operaciones del Néguev, aunque no sea, por sí misma, un objetivo militar central.

Arad está dentro del sistema de defensa antimisiles de Israel, pero su protección no depende únicamente del Iron Dome. En realidad, Israel opera una defensa por capas: el Iron Dome intercepta cohetes y amenazas de corto alcance; David’s Sling está diseñado para misiles más sofisticados y de alcance intermedio; y Arrow actúa frente a misiles balísticos, como los que podría lanzar Irán. Por eso, la seguridad de Arad no descansa en un solo escudo, sino en una red combinada de distintos sistemas. La efectividad estimada hasta ahora es del 92 por ciento; afortunadamente, no hubo pérdidas humanas. Pero el punto crítico es que incluso una defensa densa y tecnológicamente superior puede ser perforada.

TE RECOMENDAMOS: DESDE EUROPA Felipe VI y el perdón por los abusos de la conquista

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, visitó la zona el domingo por la mañana y precisó —una vez más— los objetivos de la guerra: destruir la capacidad nuclear de Irán, acabar con su potencia militar y facilitar el cambio de régimen. Todo ello sin atacar a la población civil iraní ni utilizar armas prohibidas.

La declaración no es un dato lateral. Es la imagen más precisa del momento: la guerra ya encontró su límite militar, pero todavía no encuentra su salida política.

El dato político de fondo es que, para la opinión pública estadounidense, terminar la guerra sin cambio de régimen ya no es una salida aceptable. De acuerdo con una encuesta de CBS, para el 53 por ciento de los encuestados esa opción no resulta aceptable.

La información disponible hasta hoy apunta en la misma dirección; el conflicto entró en su cuarta semana; Washington y Jerusalén afirman que han degradado capacidades nucleares y militares iraníes, pero no hay señales de un relevo interno ordenado ni de una transición a la vista. Hay destrucción acumulada, pero no una vía clara de cierre.

Y ahí está el verdadero problema, la guerra puede haber encontrado ya su límite operativo, pero ninguno de los actores puede detenerse sin pagar el costo político de parecer insuficiente.

Datos vs. ruido

Dato: El ataque a Arad mostró que la guerra ya no necesita producir grandes avances militares para seguir encareciendo políticamente el conflicto. Eso no prueba una victoria iraní, sino que el costo puede seguir desplazándose hacia los civiles, aun cuando los rendimientos estratégicos bajen.

Ruido: leer Arad como si fuera un punto de quiebre decisivo o la señal de que “Irán va ganando”. No lo es. Lo que revela no es una inversión limpia del balance militar, sino una guerra que ya encontró su límite operativo y, aun así, conserva capacidad de daño residual suficiente para impedir una salida ordenada.