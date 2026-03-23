Felipe VI y el perdón por los abusos de la conquista

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En una conversación informal con el embajador de México en España, Quirino Ordaz, el rey Felipe VI ha reconocido por primera vez que hubo “mucho abuso” en la colonización de América por parte de los conquistadores españoles.

La declaración la hizo el jefe del Estado español durante una visita a la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

El rey de España también señaló que hubo “controversias morales y éticas” durante la conquista. Esta es la única vez que el monarca ha hablado de un tema tan sensible tras la carta que envió el expresidente mexicano Andrés Manual López Obrador en 2019 para pedir una disculpa oficial por los excesos ocurridos en nombre de la corona española, misiva que no recibió respuesta y maliciosamente fue filtrada a los medios de comunicación.

Este hecho erosionó las relaciones entre España y México al grado de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión y que el gobierno de España no enviara ninguna representación oficial

Antes de las palabras del rey de España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manual Albares, ya había reconocido que hubo “dolor e injusticia hacia los pueblos originarios” y que era “justo reconocerlo y lamentarlo”, en un claro intento de acercamiento con el gobierno de México.

Este gesto del Rey de España es un primer paso, pero no el definitivo ante la petición del gobierno mexicano para que se pida perdón a los pueblos originarios que sufrieron abusos durante la conquista.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció el “gesto de acercamiento” del rey Felipe VI que parece dar su brazo a torcer con estas declaraciones informales sobre los abusos de los conquistadores.

Sin embargo, no todos los personajes recibieron de buena manera las palabras del rey de España. La derecha y la ultraderecha española reaccionaron negativamente a lo dicho por el monarca, dejando claro que no ven un perdón en sus palabras.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, dijo sentirse “orgullosa” de lo ocurrido durante la conquista. “Había que civilizar y trasladarle al nuevo mundo una forma diferente de vivir”, según declaró en un medio de ultraderecha y apuntó que los abusos “ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales”.

La portavoz de Vox, el partido ultra conservador de España, Pepa Millán dijo que la corona española hizo “la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia”. Durante una rueda de prensa señaló que esa misión se desarrolló “respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos”.

Ante estas declaraciones es importante que la corona española reconozca que hubo abusos y excesos durante la conquista de América para darle otro sentido al pasado y así evitar que se repitan los errores y se mantengan los aciertos