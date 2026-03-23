Nos falta crecer (1/3)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

“Nos falta crecer, en eso estamos de acuerdo”, reconoció la presidenta Sheinbaum en su participación en la 89 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México, ¡y qué bueno que lo hizo!, por todo lo que depende del crecimiento de la economía, que ha sido el gran reto desde 1983. Comienzo con un poco de contexto histórico.

Entre 1935 y 1981 el crecimiento de la economía (que se mide por el comportamiento de la producción de biwtwenes y servicios para el consumo final, el Producto Interno Bruto, PIB), fue, en promedio anual, 6.17%. En 1982 (consecuencia de la Docena Trágica, los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, que comenzó con el repunte en la inflación en 1973, siguió con la devaluación del peso frente al dólar en agosto de 1976, y terminó con la expropiación y gubernamentalización bancaria en septiembre de 1982), perdimos el crecimiento elevado, y entre 1982 y 2025 el crecimiento promedio anual fue 2.07%.

En los cuatro sexenios transcurridos del siglo XXI, éste fue el crecimiento promedio sexenal: Fox, 2000-2006, 1.95%; Calderón, 2006-2012, 1.86%; Peña Nieto, 2012-2018, 2.41%; López Obrador, 2018-2024, 1.02%. Promedio sexenal, 1.81%.

En los siete primeros años de la 4T, éste fue el crecimiento promedio anual: 2019, menos 0.40%; 2020, menos 8.55%; 2021, 7.00%; 2022, 3.73%; 2023, 3.15%; 2024, 1.13%; 2025, 0.78%.

Según el promedio de las 42 respuestas recibidas por el Banco de México, en la encuesta de febrero a los economistas del sector privado, en 2026 la economía crecerá 1.46% (0.60% según la expectativa más pesimista, 2.00% según la más optimista), y 1.81% en 2027 (1.00% según la expectativa más pesimista, 2.35% según la más optimista), 1.64% en promedio anual.

Durante los cuatro trimestres de 2025, en términos anuales, comparando cada trimestre con el mismo trimestre del año anterior, éste fue el crecimiento de la economía: primero, 0.4%; segundo, 1.0%; tercero, menos 0.1%; cuarto, 1.8%, el mayor crecimiento del año. En términos trimestrales, comparando cada trimestre con el trimestre anterior, éste fue el crecimiento: primero, 0.3%; segundo, 0.5%; tercero, 0.1%; cuarto 0.9%, nuevamente el mayor del año.

Comparados con los tres anteriores, tanto en términos anuales como trimestrales, los resultados del cuarto trimestre de 2025 fueron los mejores. En términos anuales, el crecimiento promedio de los tres primeros trimestres fue 0.43%. El crecimiento del cuarto fue 1.8%, 1.37 puntos porcentuales mayor, el 318.60%. En términos trimestrales fue 0.30%. El del cuarto fue 0.9%, 0.6 puntos porcentuales mayor, el 200%.

La presidenta tiene razón, nos falta crecer, nos falta crecer más, y qué bueno que lo haya reconocido, y no haya repetido la afirmación de López Obrador de que lo que importa es el bienestar y no el crecimiento, bienestar que es imposible sin crecimiento.

El bienestar depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que dispone la gente para satisfacer sus necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, para lo cual hay que pagar un precio, para lo cual hay que generar ingreso, para lo cual hay que trabajar, para lo cual hay que participar en la producción de bienes y servicios, de la que depende el crecimiento de la economía.

Nos hace falta crecer más. ¿Cómo lo conseguimos?

Continuará.