Van por Petro

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En octubre del año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de estar ligado a organizaciones criminales y ser un líder del narcotráfico. Aseguró que el mandatario colombiano promovía la producción masiva de drogas en todas las regiones del país y que se había cruzado de brazos y no hacía nada para detener el gran negocio del narcotráfico en Colombia.

Hoy, una nueva acusación sacude a Gustavo Petro y parece que el Tío Sam va con todo contra él.

De acuerdo con información publicada por el diario estadounidense The New York Times, el Departamento de Justicia norteamericano estaría llevando a cabo una investigación penal en contra del presidente colombiano.

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La investigación, principalmente dirigida por personal especializado en narcotráfico internacional de las fiscalías de Brooklyn y Manhattan, en Nueva York, buscaría conocer si Gustavo Petro tiene vínculos con narcotraficantes.

A esto se sumaron agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA por su siglas en inglés) que, de acuerdo con la agencia AP, lo tiene, incluso, como “objetivo prioritario”, además de la oficina de investigaciones de Seguridad Nacional.

Las pesquisas han explorado posibles reuniones del presidente colombiano con líderes de la mafia y si su campaña presidencial habría sido financiada por el crimen organizado y habría tenido “donaciones” de traficantes.

A pesar de que las investigaciones son independientes y aún se encuentran en su fase inicial, diversos medios apuntan a que el presidente Donald Trump ahora sí va con todo contra el mandatario colombiano.

Lo anterior, en venganza a las acusaciones que ha hecho sobre genocidio, intervencionismo y crímenes de lesa humanidad en contra del presidente estadounidense y que han sido recibidos como una afrenta directa en la oficina Oval.

Después de lo revelado por el New York Times, el propio Petro Urrego salió a desmentir la información a través de su cuenta de X, descalificando al medio y negando las acusaciones.

Rechazó que exista una investigación de EU en su contra, argumentando que “nunca en su vida ha hablado con un narcotraficante” y que en sus campañas nunca se ha aceptado dinero de origen ilícito.

Cabe recordar que, a principios de febrero de este año, Petro estuvo con Trump en la Casa Blanca, en una reunión que calificó como “positiva” y que dejó ver una buena relación entre los dos países.

¿Estará en puerta una nueva crisis diplomática entre ambos gobiernos? ¿Colombia será el siguiente objetivo de Estados Unidos en su afán de seguir mostrando su poderío?

Ojalá que no.

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeeee!!!