Guerrero Rojas se lanza contra la Soberanía Petrolera

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El estrambótico festejo familiar que financió el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas motivó que hace dos semanas saliera desde Palacio Nacional la instrucción de investigar a fondo el caso; sin embargo, tras el respaldo público que brindaron al dueño de la firma Petroservicios Integrales México (PIM) el gobernador Javier May y José Ramiro López Obrador, tres indagatorias en curso fueron detenidas en seco.

Las órdenes presidenciales incluían, se comenta en el ámbito hacendario, solicitudes de información a Petróleos Mexicanos para identificar a las empresas asociadas en consorcio con Guerrero Rojas, los contratos (montos, estatus, reportes de ejecución y cumplimiento) obtenidos por dichos consorcios, así como los contratos otorgados a través del muy socorrido mecanismo de adjudicación directa.

Sin embargo, Guerrero Rojas —al que ya jocosamente se le apoda “Güicho Domínguez Tropical”— se sintió fuertemente arropado por el apoyo político emitido por los emisarios de Palenque al punto de amagar a la paraestatal que dirige Víctor Rodríguez: no sólo ha redoblado —se comentan en el sector de energía— la presión para exigir la pronta liquidación de adeudos que Pemex tiene con PIM, sino además habría amagado de paralizar la producción petrolera del país de seguir las investigaciones en su contra y se congelen eventualmente sus cuentas para determinar el origen de su fortuna: ya no pagaría a sus propios proveedores y subcontratistas… paralizando cuando menos 10% de la producción de Pemex.

Considerando la fragilidad financiera y productiva de Pemex, un golpe de esa magnitud sería catastrófico. Sin dudas, el festejo de XV años más caro que ha tenido el país.

AIFA, lustre de Cuarto Informe. Hoy se presenta el informe de los resultados obtenidos por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a cuatrosaños de iniciar operaciones. Y vaya que tiene que reportar números positivos al irse definiendo su vocación, alcance y determinar las obras de conectividad terrestre y aérea requeridas: ha transportado en ese periodo más de 18.4 millones de pasajeros. El aeropuerto que dirige el General Isidoro Pastor ha realizado 191 mil 468 operaciones aéreas, correspondiendo de ellas 156 mil 989 al transporte de pasajeros; y si ya en 2024 transitaron por sus instalaciones 6.3 millones de pasajeros, en 2025 registró 7.079 millones de usuarios.

La Secretaría de la Defensa, al mando del general Ricardo Trevilla, así como la Secretaría de Hacienda de Edgar Amador, percibe el logro que en las pistas de carga han aterrizado y despegado 34 mil 479 aviones cargueros que han trasladado más de 1 millón 122 mil toneladas a 28 rutas internacionales y recaudado tan sólo en 2025 unos 100.2 mil millones de pesos.

Turismo todo incluido. En Jalisco parece que la creatividad turística ya no sólo consiste en promover destinos, sino también en encontrar rutas administrativas capaces de convertir una coincidencia en modelo de negocio. Porque una cosa es enviar boletines de prensa y otra muy distinta es que, casualmente, éstos salgan de la agencia Media Tourism Group cuyos consultores también trabajan en Eme Media Com fundada en 2008 por la propia secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsch.

Tal vez sea una de esas mágicas casualidades que “only made in México”: mismos perfiles, mismos nombres, mismos vínculos, pero, eso sí, bajo el impecable manto de la legalidad y nadie de inquietarse.

Todo incluido, pues.

El problema para el discurso oficial es que la Ley General de Responsabilidades Administrativas no suele ser muy fan de las coincidencias excesivas: la continuidad operativa, coincidencia de personal, aprovechamiento institucional y la sospecha de un eventual beneficio económico indirecto, se perfila un posible conflicto de interés.

Ahí es donde el asunto se parece a un manual de triangulación funcional con folclore corporativo, aunque se argumente que ya no forma parte de esa empresa, ante la ley eso no es argumento suficiente. El Gobierno jalisciense ha construido distancia de pulcritud ante Morena, encargada a Luisa María Alcalde, y con el speaker Arturo Ávila, por lo que el caso podría convertirse en ese pequeño detalle incómodo con más ruido que toda la campaña de promoción turística.

Finsus, apañe sobre UBS. Pues sí: UBS, la Sofipo dirigida por Norman Hagemeister, encendió las alertas del sistema financiero tras confirmar que busca obtener una licencia bancaria, muy probablemente la que dejará la suiza UBS. El problema en este caso es que Hagemeister es yerno de Jorge Rodrigo Rangel de Alba, el empresario vinculado a CiBanco, que perdiera su licencia en octubre pasado por presuntas operaciones de lavado de dinero detectadas por la OFAC.

Las conexiones son demasiado evidentes para ignorarlas; Finsus parece operar como extensión de Rangel de Alba: y si quedaran dudas, la financiera ya se mudó a las oficinas de Campos Elíseos que ocupó CiBanco.

El mensaje que enviaría la CNBV al aprobar una licencia en estas condiciones sería devastador: quedaría en entredicho su capacidad de supervisión al abrir la puerta del reciclaje financiero bajo nuevas fachadas.

Tornel, incertidumbre institucional. La crisis laboral en el sector del hule -ejemplificada por el caso Tornel- escala a una incertidumbre institucional que amenaza la estabilidad de la estratégica industria automotriz en México.

Y es que las irregularidades en procesos judiciales encabezados por la jueza Graciela Treviño Garza y el Centro Federal Laboral de Alfredo Domínguez Marrufo, además de una posible politización de los conflictos por la influencia de figuras como el abogado Arturo Alcalde Justiniani, ponen en riesgo una inversión de 900 millones de dólares y más de 60,000 empleos directos e indirectos.

El trasfondo de la controversia advierte que la falta de seguridad jurídica y transparencia en las reglas laborales en la 4T son negativas a los mercados internacionales en momentos críticos del T-MEC.