Pespuntes de Mariana Marsal

Mariana Marsal (Ciudad de México, 1981), maestra en Letras Modernas por la Sorbonne Nouvelle y maestra en Edición por la Universidad de Aix-en-Provence. Aval de faenas en actividades y oficios diversos: bibliotecaria, editora, maestra de español, traductora, diplomática, coordinadora de proyectos, estudiante de conservatorio: rutinas que nutren su visión creativa, amén de la experiencia de la maternidad. Residente en una comunidad cercana a la ciudad de Marsella donde el parque Nacional de las Calanques es una seductora presencia cotidiana: refugio y espacio de relajación después de largas caminatas entre las piedras, árboles y el mar. Ha publicado artículos, traducciones y relatos en revistas y antologías.

Pespuntes (UANL, 2025): debut novelístico de Mariana Marsal. Veintitrés capítulos y epílogo que hilvanan efemérides en chispeos de prendas que dialogan con la memoria. Candeleros, reliquias misteriosas y arcas con efigies antiguas bordan un pasado de guijarros de vidas. Etna, la protagonista, amante de los mercados de objetos de estilo vintage (brocantes), un día encuentra una caja con imágenes fotográficas que avivan el brío de explorar en sus orígenes.

Encuentro con Eliane, anciana hosca de difícil trato y conducta arisca, quien en sus años juveniles fue costurera cotizada de la alta burguesía parisina. Un accidente y la memoria quebrantada han hecho desgaste en su andar: los anhelos de vivir se han disipado. Etna decide contar hechos de esta mujer consumida por la nostalgia: deberá recurrir a la ficción para llenar los huecos que la remembranza ha abierto en las rendijas del transcurrir. Juntas calan un presente retomando los hilos del pasado en un enlace de afinidades emocionales.

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“En esta novela he querido plasmar las vidas de dos mujeres marcadas por la ausencia y la incertidumbre. Recurro a la técnica del fragmento e invito a los lectores a rehacer la historia desde recosidos que vayan hilvanando frondas apesadumbradas en el trazado de una historia que juega con el tiempo y la evocación; relato íntimo sobre la identidad, la culpa y los lazos que conectan a dos mujeres, dos personajes complejos y entrañables”, dijo a La Razón Mariana Marsal.

¿Historia de Eliane contenida en una caja llena de fotografías? En realidad, esa caja guarda momentos trascedentes de su vida: me propuse llevar todo ese contenido al espacio de la ficción. El narrador Martín Solares dijo en la presentación del libro: “si la historia de una persona cabe en una caja, no hay mejor espacio para la vida que una novela”. Etna encuentra en esa caja fragmentos de la vida de una mujer desconocida, una suerte de intimidades asidas en tarjetas, imágenes fotográficas y pequeños objetos que configuran los índices del recuerdo, remembranzas para alejar los detrimentos del olvido.

¿Novela collage y también una mirada afectiva al París de los años 50? Sí, el relato está estructurado en la unión de imágenes, fragmentos y evocaciones de procedencias diversas desde una combinación de correlaciones emocionales. París y los años 50: callejones comerciales como del Passage de l’Industrie envuelto en la bruma y domingos de vuelta a la brocante; el deseo de aprender a labrar: agujas, hilos que zurcen el tiempo de Eliane avistado por la posible indolencia de un olvido amenazador.

Pespuntes ı Foto: Especial

Pespuntes

Autora: Mariana Marsal

Género: Novela

Editorial: UANL, 2025