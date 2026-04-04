María Fasce (Buenos Aires, 1969): narradora, editora, dramaturga y traductora de Marcel Proust y Patrick Modiano, entre otros escritores. Editora de destacados autores: Lucia Berlin, John Banville, Pierre Lemaitre, Joyce Carol Oates, Rodrigo Rey Rosa, Joël Dicker, David Foenkinos, Juan Jose Saer, Luca D’Andrea, Franz-Olivier Giesbert, Agnès-Martin Lugand, Tony Judt y Frédéric Martel. Entre sus libros destacan los cuadernos de relatos: La felicidad de las mujeres, A nadie le gusta la soledad, Un hombre bueno; y las novelas: La verdad según Virginia, La naturaleza del amor, La mujer de Isla Negra y El final del bosque (Premio de Novela Café Gijón 2024). La obra de teatro El mar se presentó en Buenos Aires y Barcelona con gran éxito. Su obra ha sido traducida al alemán, francés, holandés, inglés, portugués y ruso.

Las vidas de Elena (Almadía, 2026): narración de María Fasce que fue finalista del Premio de Novela Café Gijon 2021. Al llegar a un aeropuerto Elena toma el equipaje de una pasajera desconocida quien, a su vez, se ha llevado la suya. Fortuito incidente que da pie a una indagación en el duelo de una madre por la muerte trágica de su única hija. Sola en una ciudad ajena, Elena confía apasionadamente en las encomiendas de su terapeuta —aunque también rival y amiga. Sumida en la más honda depresión, este insólito accidente en el aeropuerto despertará el hilo de una intriga con Lina, una mujer en donde encontrará un espejo de la fragilidad en la adultez, aunque también un paso necesario para el renacimiento del deseo, el sexo, la ternura y la comprensión de que su hija sólo sigue viva en su memoria.

“En mis narraciones trato temas que abordan las derivaciones de las complejas relaciones humanas en los entornos familiares y de pareja, elementos que me inquietan. En esta novela ese incidente en un aeropuerto, donde a las maletas se confunden y nos sentimos perdidos como esas valijas que de momentos caen de la rueda. Eso es similar a lo que sucede con la muerte de un ser querido, cuando la pareja nos abandona o ante la pérdida del trabajo: episodios aciagos que cambian la rutina de la vida. La vida se ha detenido, pero el mundo prosigue en su transcurrir. Me vino la idea de una mujer a la que le suceden esas cosas y la vida entra a un estado descontrolado”, dijo a La Razón María Fasce.

¿Elementos de thriller psicológico? Hay líneas cercanas a Patricia Highsmith y también al Jorge Luis Borges de los cuentos policiacos, quien decía que toda buena historia es en realidad y esencialmente, esencia un relato policial. Creo en el lector que está obsesionado por saber qué pasa en el transcurso de la trama. Me gusta observar y detenerme en las complejas relaciones amistosas entre mujeres donde se derivan situaciones de rivalidad. La novela centra su acción en el incidente de las maletas en una atmósfera de thriller.

¿Turbadora indagación dolorosa en las relaciones humanas? Las relaciones humanas funcionan como el ajedrez o como una reacción química. Elena se ve obligada a pensar en el pasado, no sólo para recuperar momentos de felicidad con su hija, un recuerdo que al mismo tiempo es punzante y balsámico, sino porque ahí está ese hombre al que conoció día y medio y con el que tuvo una hija. Sí, es una exploración dolorosa.

Las vidas de Elena ı Foto: Especial

Las vidas de Elena

Autora: María Fasce

Género: Novela

Editorial: Almadía, 2026