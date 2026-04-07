La suerte del América

La cabalística jornada 13 no falló en sus alocados resultados. Derrotas sorpresivas de Toluca y Cruz Azul, que le dejaban la mesa servida a Chivas para escaparse en la cima; pero que también sufriría con Pumas que se aferra a la lucha por el cuarto puesto con los Tuzos del Pachuca. También fue blanco de críticas el empate agónico del América ante Santos, con un gol que debió anularse por fuera de juego y desató nuevamente las teorías conspirativas por una supuesta censura al árbitro analista que participó en la transmisión del encuentro. Vaya regreso de nuestra liga después de la fecha FIFA, grandes goles, polémicas arbitrales, la Hormiga como figura de la jornada y un torneo que se ha partido entre los que buscan el liderato y los que quieren colarse de último minuto.

No hay una sola semana en donde el arbitraje pueda quedar en segundo plano. Hace unas semanas los Pumas eran los que “robaban” con un penalito marcado en Ciudad Universitaria ante Cruz Azul. Hoy, nuevamente, se habla del América y el criterio que el VAR tomó para no marcar un fuera de juego en la jugada del gol. También en Guadalajara hubo bastante polémica con el penal sancionado en el minuto 98 con el cual las Chivas rescataron el punto en Guadalajara. Las redes sociales hoy son la Guerra de las Galaxias, unos señalan a otros cuando lo que es una realidad, es el pobre nivel de los árbitros, y como dijo Efraín Juárez en la rueda de prensa tras el empate ante Chivas, “del arbitraje no hablo, a veces te dan, a veces te quitan”.

Haiga sido como haiga sido, las Águilas que viven una crisis de resultados, inexplicablemente marchan en sexto lugar de la tabla. Ésa es la buena noticia para André Jardine, que su equipo se encuentra en puestos de Liguilla, la mala, que se viene una serie de juegos en liga y Concachampions en donde hay sólo dos opciones: renacen de sus cenizas y se meten de lleno a la pelea o prácticamente se esfuman los sueños en ambos torneos. El primer examen será esta noche en la ciudad de Nashville, plaza nada sencilla. Traer un buen resultado para encarar el clásico ante Cruz Azul es clave, tal vez el regreso al Azteca es un motivante extra para el América.

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El partido de la jornada fue el “Sunday Night Soccer” entre el superlíder, las Chivas, y los aguerridos Pumas de Efraín Juárez. Un encuentro que vibró desde el inicio con la garra que han recuperado los universitarios y el futbol vistoso del equipo de Gabriel Milito. En los primeros 45 minutos el estratega mexicano le ganó la partida al argentino, con una presión fuerte y constante durante todas las zonas del campo rindió rápido frutos con dos goles que parecían encaminar a los Pumas a una victoria que no lucía probable en los momios.

En la segunda parte los auriazules comenzaron a quedarse sin piernas y la dinámica de Chivas terminó por doblegar a un Keylor Navas que aún luce con atajadas como aquellas en las noches mágicas de la Champions League. El cierre del partido no pudo ser otro, cara a cara Hormiga ante Keylor, los mejores jugadores de cada equipo en un penal, último minuto. Y la ejecución del mexicano fue perfecta, de un goleador de experiencia y carácter, porque un centímetro de más o menos, y el costarricense atajaba el disparo. Empate con buen futbol que deja tranquilas a ambas aficiones.

Restan sólo cuatro fechas más en las que se disputará el liderato, el cuarto y quinto puesto, y los últimos invitados que hoy le pisan ya los talones al América, que puede presumir que su suerte, muchos equipos de arriba la desean.