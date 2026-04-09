Congeladas y desinformados

Obvio que da ñáñaras leer que nuestras cuentas bancarias pueden ser congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin intervención previa de un juez. Y se entiende que muchas personas hayan puesto el grito en el cielo porque, si les aseguran sus ahorros, dejan de pagar salarios, suspenden el pago a proveedores, a hipotecas y, luego de unos años, les pueden decir: “usted disculpe”.

El pánico y la ira no se hicieron esperar en oficinas, restaurantes y chats de WhatsApp, atizados por los jilguerillos de la oposición y los intelectuales-empresarios que no dudaron en exagerar y mentir. Difundieron que “si te congelan tu cuenta, ya no procede el amparo”. ¡Eso es totalmente falso! Dijeron: “el Gobierno puede congelar cualquier cuenta sin presentar ni una prueba”. Es inexacto, debe haber reportes bancarios previos al congelamiento y desahogo de pruebas inmediatamente después de éste (se tienen cinco días hábiles para solicitar a la UIF el ejercicio de la garantía de audiencia).

A la oposición no le conviene exponer el caso en toda su complejidad. Antes de 2018, la UIF ya contaba con la facultad de congelar cuentas sin orden judicial. La vieja Corte lo prohibió. Eso llevó al fracaso de acciones de inteligencia financiera contra el crimen organizado. Miles de empresas que operaban como fachadas no vieron su dinero congelado porque jueces fifís exigieron, desde sus cómodos asientos, estándares probatorios altos (oficios de la DEA, por ejemplo). Así siguió el baño de sangre y de desapariciones, pero también se evitaron abusos contra cuentahabientes inocentes. Porque el problema no es sencillo y tiene dos caras.

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El caso es que la oposición no se atreve a exponer el dilema a la sociedad, ¿queremos más inteligencia financiera ágil, aunque algunas personas inocentes se vean importunadas? La oposición prefiere el alarmismo y las medias verdades. Prefieren recortar un video de la ministra Estela Ríos haciendo referencia al derecho romano y a las tres dimensiones de la propiedad privada (uso, disfrute y abuso), para que sus palabras parezcan un delirio comunista. Prefieren que, angustiada, la gente diga “sacaremos nuestro dinero del país”, sólo para que tres doritos después, las propias personas regresen al piso con la lastimera realidad: “¿Cómo crees, Pancho?, ¡ni que fuéramos políticos, con cuentas millonarias! De por sí todos tenemos congelados, por ley, los ahorros de la Afore hasta que cumplamos 65 años”.

El control judicial previo al congelamiento de cuentas lo estableció la Corte anterior, en parte por los abusos de la UIF, en parte porque desde su comodidad los juzgadores eran insensibles a la tragedia que estaban viviendo miles de víctimas del crimen organizado. En los próximos años veremos confirmarse las dos versiones: la oposición explotará casos de congelamiento arbitrario de cuentas a personas inocentes, mientras que el oficialismo mostrará cifras de mayor eficacia en el combate al lavado de dinero.

Luego vendrán las elecciones. Yo castigaré con mi voto, en su caso, a los mentirosos, a los manipuladores de la opinión pública y a los que usen la UIF para perseguir opositores.