¡Movimiento morena!…

Es la tonadita que está sonando en la cabeza de los y las legisladoras que se dieron cita en el Palacio Legislativo de San Lázaro, una vez que los naranjosos se juntaron con los guindas para darle los votos necesarios y sacar adelante el famoso y comentado Plan B que los rojillos del PT les regatearon junto con los enanitos crecidos del verde, esto mientras los azules y tricolores se revolcaban de coraje. Total, que, sea como sea, la votación pasó y ya están los estados que cuentan con mayoría morenista en sus congresos locales aprobando la minuta para hacer realidad lo que tanto se ha comentado. Por lo pronto, ya vemos un nuevo aliado bisagra que se suma a la aplanadora morenista que quiso ser detenida por sus supuestos aliados.

Más de 17 congresos locales aprueban el plan B… Esto con los votos de los congresos de Veracruz, Estado de México, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Puebla, Sinaloa, Colima, Tlaxcala, Guerrero, Tamaulipas y Ciudad de México, por mencionar algunos. Lo que significa que los y las gobernadoras morenistas que encabezan estos estados se colgaron la medallita con la Presidenta, y eso sí, además de aprobado, lo hicieron sin contratiempos, mandando el mensaje de que si bien, los diputados federales y senadores obstaculizaron la reforma, no iban a ser ellos quienes entregaran malas cuentas. ¿No que no tronaban?

Me comentan que el senador y expresidente de la Jucopo, Adán Augusto López, va a su cargo por compromiso, que si fuera por él estaría en su casa disfrutando de la tranquilidad y de su fuero, pero como no hay felicidad absoluta, no le queda de otra más que seguir asistiendo y lidiar con la prensa que no deja de preguntarle de temas incómodos. Dicen que por eso no asiste a reuniones como antes, mejor se queda sentado en su privado… ¿será?

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Un canciller joven… Es el que aterriza al codiciado despacho de la SRE, y es que Roberto Velasco es un funcionario menor de cuarenta años, que ha causado muy buenos comentarios entre la comunidad del servicio exterior mexicano, no sólo por su buen trato, también por su capacidad, elocuencia y manejo, lo que lejos de convertirse en una crisis, se convirtió en un acierto para la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora bien, después de los aplausos y vítores, le va a tocar demostrar que todo lo que se dice de él es cierto, y es que el principal problema que se enfrenta no sólo es el presidente estadounidense, también es el desorden que originó la cuatroté en la diplomacia mexicana, como el caso de la exembajadora del Reino Unido Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, y las más de 40 quejas que pusieron trabajadores de la embajada de aquel país, y las cuales fueron ignoradas por sus antecesores. Bastantita chamba la que le toca al buen Roberto.

El que anda bien metido en su encomienda es Andrés García Repper... El nuevo fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, a quien en días pasados se le vio encabezando personalmente operativos en las carreteras del estado donde se encuentran puntos de revisión de distintas corporaciones de seguridad y de Gobierno, esto con el fin de vigilar que desempeñen su labor como lo manda la ley y evitar que cualquier ciudadano sea víctima de algún delito. Recordemos que estos puntos de revisión son aprovechados por servidores para hacer su agosto y extorsionar a familias que viajan con motivo del periodo vacacional de Semana Santa. Cabe destacar que estas acciones nunca se habían visto en el estado, motivo por el cual lo retrata como un servidor comprometido y aplicado en su chamba. Reconocimiento al fiscal.

La última… La que ha tenido más incendios que producción de petróleo es la refinería de Dos Bocas. Y es que no sale de un siniestro para entrar en otro. Apenas ayer se originó uno nuevo en la bodega de coque, según lo informó la paraestatal Pemex. Lo único que queda claro es que el megaproyecto lopezobradorista que se supone que nos daría libertad energética, nunca terminó de cuajar, por el contrario, es como un flan que no esponjó.

… y nos vamos.