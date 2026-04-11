La cronista y viajera Karla Ceceña publica Encanto y misterio de la Ciudad de México (Penguin Random House/Aguilar, 2026): Un paseo luminoso por lugares inexplorados, llenos de historia y magia de la metrópoli más importante del país. Mirada renovada y sugestiva a zonas de la vida cultural urbana en que la memoria proyecta destellos de afectos entrañables. Recorrido por sitios que sobreviven a los embates del tiempo: fuentes que cuentan historia, odisea de piedras centenarias, el Metro y su lenguaje, Santa María de La Rivera, esquinas históricas, puertas inmemoriales, músicas de las calles, evocaciones del itinerario del agua, librerías del Centro Histórico, sitios imbuidos en la crónica cultural citadina.

“Entrego un libro que rompe con los esquemas de una guía turística, propongo una manera distinta de ver y habitar la capital, la cual debemos afrontar con total curiosidad para detenernos en esas aéreas donde a veces el vertiginoso ritmo urbano no nos permite atajar y prácticamente las hemos borrado de nuestra contemplación. Vivimos en una zona que constantemente nos invita a un viaje por sus interiores. Este libro ha nacido de mi experiencia de caminar, recorrer, transitar esta metrópoli sorprendente por sus cuatro costados, correspondidos para los visitantes extranjeros y olvidados por nosotros”, dijo a La Razón Karla Ceceña.

¿Mirada acuciante sobre la Ciudad de México? Me interesa mucho la crónica urbana, me di cuenta del desconocimiento que yo tenía de la localidad donde vivo, lo cual me llevó a mirar, observar nuevamente la capital mexicana: asumí el reto como si fuera una visitante extranjera, una viajera obsesiva con los ojos abiertos a todos los enigmas: de ese afán nace este volumen. Quiero invitar a la gente a reconquistar la admiración por la ciudad y que regresen a sus calles para topar con un pasmoso catálogo de relatos escondidos que hay que proclamar y salvar del olvido.

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¿Atlas cultural de la capital mexicana? Hay detrás de estas páginas una rigurosa investigación cultural complementada con mis observaciones y una suerte de archivo visual de los recorridos realizados por la ciudad. Sí, el resultado es una cartografía cultural de misceláneos anales que cohabitan en una ciudad presurosa que uno llega a querer por encima de todas sus intimidaciones.

¿Ecos de los grandes cronistas de la Ciudad de México? SÍ: Hernán Cortés, Francisco Cervantes de Salazar, Guillermo Prieto, Salvador Novo, Carlos Monsiváis, Ángeles González Gamio o Juan Villoro; pero, sobre todo, Vicente Quirarte, quien es un enamorado de la Ciudad de México: en su cuaderno Amor de ciudad grande descubrí atractivas tradiciones que yo desconocía. Elogio de la calle: Biografía literaria de la Ciudad de México fue determinante para la idea y concepción de este vademécum urbano mío.

¿En qué rincones históricos hizo usted parada? La ciudad toda me deslumbra. Me siguen sorprendiendo la Fuente del Quijote en el Bosque de Chapultepec, la Capilla Gótica en el Instituto Cultural Helénico, la Casa de los Mascarones en San Cosme, la Plaza de Santo Domingo, Xochimilco, el Canal Nacional y El Parque Nacional Los Dinamos. Vivimos en una urbe de asombrosos vergeles, arcaicas librerías y edificaciones insospechadas.

Encanto y misterio de la Ciudad de México ı Foto: Especial

Encanto y misterio de la Ciudad de México

Autora: Karla Ceceña

Género: Crónica

Editorial: Penguin Random House/Aguilar, 2026