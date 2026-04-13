Amenaza Trump que EU renuncie a la OTAN

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Donald Trump declaró en una entrevista con el medio inglés The Telegraph que está considerando seriamente la posibilidad de que Estados Unidos se retire de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Así se lo hizo saber el mandatario estadounidense al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el pasado miércoles, durante un encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca. El neerlandés aseguró que Trump está muy decepcionado con la alianza por no respaldar sus acciones militares en Irán y su llamado a obligar la reapertura del estrecho de Ormuz.

Trump asegura que su país siempre ha estado apoyando a Europa, incluido el conflicto en Ucrania que nada tenía que ver con Estados Unidos; sin embargo, el bloque europeo no ha estado a la altura de la alianza militar internacional.

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Europa lo tenía claro desde el inicio de la guerra con Irán: “no es nuestra guerra” y el llamado al respeto del derecho internacional y una salida pacífica del conflicto se esparció por todo el continente europeo.

En un punto álgido de la guerra, países como España, Francia e Italia negaron el uso de sus bases militares para que pudieran ser utilizados por el ejercito estadounidense para realizar ataques en suelo iraní.

Donald Trump esperaba que los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte respaldaran sus acciones bélicas sin reproches. Es por ello que Estados Unidos se plantea retirarse de la alianza militar una vez que finalice la guerra con Irán.

Estados Unidos se propone reexaminar su relación actual con la OTAN ante la postura de algunos miembros de la alianza que se han negado a participar en la guerra contra Irán.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, fue enviado a Washington para limar apresas con el mandatario estadounidense y evitar que salga de la alianza militar internacional.

La realidad es que la salida de Estados Unidos de la OTAN no sería un proceso sencillo. El presidente estadounidense no puede decidir de manea unilateral retirarse de la alianza militar. Trump tendría que contar con la aprobación de la mayoría de la Cámara de Representantes y del Senado.

Lo que si puede hacer el mandatario estadounidense es reubicar sus tropas de las bases europeas y así lo está barajando Trump, quien ya amenaza con sacar a sus soldados de las bases en España y en Alemania por su falta de apoyo en la guerra con Irán.

Ante este panorama, la credibilidad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se está desmoronando por la postura de Estados Unidos que quiere que lo sigan sin cuestionamientos.

Las amenazas del presidente de Estados Unidos forman parte de su forma de hacer política internacional y en esta ocasión como en muchas otras parecen ser amenazas vacías para conseguir su cometido.