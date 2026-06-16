• Territorio y no escritorio en el TEPJF

Y nos cuentan que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también están haciendo eco a aquello de hacer política de territorio más que de escritorio. Al menos así se aprecia en la actividad extramuros que está emprendiendo el actual presidente de ese órgano electoral, muy a diferencia de varios de sus antecesores. Y es que nos cuentan que el magistrado Gilberto Bátiz estuvo recorriendo ya por tercera ocasión el territorio nacional. Ya lo había hecho antes, nos recuerdan, buscando el voto para llegar a su responsabilidad actual. Luego lo hizo en una segunda ocasión, ya como presidente electo, para escuchar demandas en la materia electoral para poderlas atender al arrancar su gestión. Nos cuentan que ahora anduvo por Tijuana, Campeche, Saltillo, Tlaxcala y Morelia y que concluyó ayer en la Ciudad de México. Ahora el propósito fue escuchar opiniones de la sociedad civil organizada y de sectores académicos sobre el ejercicio futuro del Tribunal. Se habló de Inteligencia Artificial aplicada a procesos electorales y mecanismos de justicia alternativa. ¿Qué tal?

• Encuesta en la mañanera

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Entre las cifras de la estadística publicada ayer por De las Heras, nos dicen, no sólo robó cámara el reflejo actualizado de los altos índices de aprobación de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Resulta que la mandataria hizo la lectura de los resultados de la casa encuestadora en público, durante su Mañanera del Pueblo, y se dio cuenta que a casi dos años de su gestión, el porcentaje de personas que tiene una opinión favorable de ella supera el 70 por ciento, con lo que también rebasa al expresidente Andrés Manuel López Obrador, un hito que la propia Jefa del Ejecutivo no pudo dejar pasar: “¡Ah, eso está buenísimo!”, dijo al ver la comparativa entre sus números y los de su predecesor. “Le gané por un punto”, remarcó sobre la lámina que, por cierto, también le da un porcentaje mayor de negativos a AMLO que los que se reportan para Sheinbaum. En la exposición de estos datos, la Presidenta también aprovechó para destacar que estas altas calificaciones a su gestión se dan incluso cuando hay una tremenda campaña de desprestigio pagada por sectores que rechazan a la 4T.

• Las vidas de Bermúdez

Y quedó nuevamente en evidencia la magnitud de los delitos que le fincan al exjefe de la Policía de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Nos reportan que, de demostrarse su culpabilidad por dirigir La Barredora, el grupo criminal ligado al huachicol en esa entidad, tendrá que cumplir más de 150 años de prisión. Así es, le haría falta por lo menos volver a nacer para cumplir la eventual condena que propone la Fiscalía General tabasqueña. Y como todos sabemos que eso es imposible, nos dicen que de lo que se trata es de dimensionar que, en efecto, los años que le quedan por vivir —como dice la canción— no le alcanzarían para intentar resarcir el cúmulo de delitos que se le imputan: por secuestro agravado, un siglo completo, más 16 mil Unidades de Medida y Actualización por concepto de reparación del daño, más una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos en el servicio público; por asociación delictuosa, 24 años, y otros 30 por extorsión agravada y el pago de 30 mil UMA. Uf.

• Enfoques diferenciados

Nos piden no perder de vista la reiteración del mensaje de colaboración entre gobiernos, en este caso de los de Estados Unidos y México, que el embajador Ronald Johnson mantiene en las redes. Y es que, nos dicen, claramente tienen otro enfoque respecto de mensajes que se mandan desde la Unión Americana en materia de combate al crimen organizado. Apenas el fin de semana, Sara Carter, directora de la Oficina Nacional de Política para el Control de Drogas de la Casa Blanca, refirió que algunas acciones llevadas a cabo contra cárteles las “hemos podido hacer gracias a que el Gobierno mexicano y los gobernantes de nuestro hemisferio saben que el presidente Trump dice lo que hace: ‘Vamos por ti; si no cooperas con nosotros, te vamos a atacar y te vas a arrepentir’”. La Presidenta Claudia Sheinbaum optó ayer en su mañanera por no entrar en controversias pese a la diferencia de opiniones. Por la tarde, Johnson escribió: “Durante la administración del presidente Trump, los Estados Unidos han transferido a México a 313 personas buscadas por la justicia para que enfrenten las consecuencias de sus actos”. Este caso representa, agregó, un ejemplo más de la sólida cooperación que impulsan los presidentes Trump y Sheinbaum. Ahí el dato.

• Definiciones del PVEM

Con la novedad de que el Partido Verde ya confirmó que irá con Morena y el PT en coalición en 16 de 17 entidades que estarán en juego en 2027. Se trata de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas. La entidad ausente en la lista es, como se pensaba, San Luis Potosí, donde el PVEM ya compitió solo en la elección pasada que se llevó Ricardo Gallardo y donde hoy se perfila la senadora Ruth González, esposa del mandatario estatal. Ah, pero resulta que en varios procesos para ir a la encuesta que definirá a los candidatos a las distintas gubernaturas por parte de la 4T, el Verde jugará con varios aspirantes. Así quedó claro ayer cuando la senadora Jasmine Bugarín presentó licencia para “emprender una nueva etapa de trabajo político”, que no es otra cosa que apuntarse por Nayarit, donde harán lo propio los morenistas Geraldine Ponce, Héctor Santana, Pável Jarero y Elizabeth López Blanco.

• De juicios políticos

Así que se siguen sumando solicitudes de juicio político en la Cámara de Diputados, aunque hasta ahora la mayoría de ellas siguen congeladas, porque no se ha instalado la Subcomisión de Examen Previo, encargada de determinar su procedencia y de turnar los casos a la Comisión Jurisdiccional. Lo anterior se conoció a partir de una exigencia planteada ayer por la diputada emecista Laura Ballesteros, que busca dar seguimiento al caso que presentó contra la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, respaldada por familias de personas desaparecidas. No es el único caso que no ha sido tramitado, nos comentan, en la lista hay solicitudes también contra morenistas como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya o el senador Enrique Inzunza o el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Apenas ayer se incorporó a esta lista un asunto más: el iniciado por el diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, contra el gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez, a quien acusa de haber intervenido en los comicios para elegir diputados locales el pasado 2 de junio.