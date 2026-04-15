Mercados seguros y red de videovigilancia

Salvador Guerrero Chiprés*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Los mercados son, históricamente, espacios comunitarios, concentradores del abasto cotidiano, sostén de la economía familiar, preservadores y reproductores de identidad cultural, aunque también escenarios vulnerables frente a problemáticas delictivas demandantes de estrategias de seguridad.

Reconocer esa realidad abre una ventana de oportunidad institucional y ciudadana a esquemas de videovigilancia como instrumentos de prevención y disuasión.

La implementación del programa Ojos que Te Cuidan, enmarcado en la estrategia de Territorios de Paz, de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, marca un punto en la forma como el gobierno profundiza la seguridad en espacios públicos.

Actualmente, la presencia del C5 ha logrado una cobertura sin precedentes. En un radio de 100 metros en torno a los mercados, sólo dos de 330 carecen de cámaras por no haber las condiciones de factibilidad técnica para la instalación.

Este despliegue operativo alcanza mil 247 sitios con tres mil 595 cámaras de videovigilancia, e implican un incremento del 33 por ciento respecto a los puntos de monitoreo ubicados en 2024.

La vigilancia constante altera la relación de poder entre delincuente y víctima, rompiendo la sensación de impunidad y actuando como un testigo técnico inhibidor de la amenaza directa.

Por ejemplo, en el caso de la extorsión, un delito cuya dinámica se basa en interacciones fugaces y presiones psicológicas, la cámara se convierte en elemento probatorio al judicializar casos. Los registros audiovisuales permiten documentar patrones de comportamiento, identificar rutas de escape y desarticular redes extorsivas contra el pequeño comerciante.

Esta capacidad de transformar un hecho visual en evidencia verificable, es la herramienta más poderosa para fortalecer el sistema de justicia, permitiendo a la Fiscalía contar con elementos científicos para identificar a los responsables, más allá de la duda razonable.

La integración de la infraestructura tecnológica con la gestión económica, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, bajo la conducción de Manola Zabalza, refuerza la lógica convergente de seguridad y prosperidad en torno a los mercados. El programa Mercados que Florecen, instruido por la Jefa de Gobierno en octubre de 2025, entiende parte de la tranquilidad de locatarios y usuarios para fortalecer la inversión y el consumo.

Por ello, la oportunidad de integrar cámaras privadas de los propios comerciantes a la red institucional del C5, representa un modelo de corresponsabilidad ciudadana y la oportunidad de crear una red de vigilancia sin puntos ciegos.

Sin embargo, la tecnología más avanzada resulta estéril si no se acompaña de una ruptura profunda con la cultura del silencio. Las líneas 9-1-1, 089 y Antiextorsión 55 5036 3301 son las puertas de entrada al sistema de seguridad, pero es la denuncia ciudadana el motor que las activa.