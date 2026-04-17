Grupo Gayosso acelera expansión e invierte mil millones de pesos

Grupo Gayosso avanza en una estrategia de transformación enfocada en modernizar su modelo de negocio, fortalecer su infraestructura y ampliar su presencia en mercados clave del país. Este proceso está respaldado por una inversión proyectada de mil millones de pesos hacia 2028, dirigida a la construcción de nuevos complejos, así como a la renovación y actualización de instalaciones existentes. Esta compañía ha iniciado esta nueva etapa con la modernización de su complejo en Santa Mónica, Estado de México, un desarrollo que supera los 10 mil metros cuadrados y que incorpora mejoras en diseño, operación y experiencia del servicio. Este tipo de infraestructura responde a una tendencia de evolución del sector, en la que los espacios físicos adquieren un papel estratégico en la diferenciación y en la eficiencia operativa.

Parte de estos millones serán para innovación tecnológica con el desarrollo de “Rest in Cloud”, una plataforma digital que implicó una inversión superior a los 5 millones de pesos. Este sistema amplía la oferta de servicios al integrar herramientas digitales para la creación de memoriales interactivos, almacenamiento de contenidos conmemorativos y nuevas formas de acompañamiento remoto, alineadas con cambios en los hábitos de consumo y en la digitalización de servicios. El plan de crecimiento incluye además una expansión territorial enfocada en mercados con alta demanda potencial. En este contexto, la empresa prevé la apertura de Gayosso Nogalar en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, durante el segundo semestre de 2026. Este nuevo complejo replicará el modelo de infraestructura y operación implementado en sus desarrollos más recientes, incorporando espacios de alto nivel y nuevos segmentos de servicio, incluyendo áreas especializadas para la atención de mascotas.

La ejecución de estos proyectos forma parte de una estrategia integral que no sólo incrementa la capacidad instalada de la compañía, sino que también impulsa la generación de empleos en distintas etapas. Durante la fase de construcción se activan cadenas productivas relacionadas con la industria de la edificación, mientras que en la operación de los complejos se crean empleos directos en áreas administrativas, atención al cliente y servicios especializados, así como empleos indirectos vinculados a proveedores y servicios complementarios. Áreas de oportunidad tiene y muchas esta empresa que tiene a Carlos Peña como presidente ejecutivo, además que no hay que olvidar que Grupo Gayosso enfrentó recientemente un proceso legal relevante derivado de su compraventa en 2021, cuando el fondo Advent International vendió la compañía a Servicios Funerarios GG; posteriormente, el comprador presentó demandas al acusar que durante la operación se ocultaron pasivos y se dice que infló el valor del negocio, lo que detonó litigios civiles y penales entre ambas partes, incluso hasta órdenes de aprehensión, por ello en mejor momento les viene este anuncio millonario.

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Inversión a tecnología. Detrás del anuncio de inversión de Flex, dedicada al desarrollo de productos de alta tecnología y de Inteligencia Artificial, dirigida por Guillermo del Río, hay un tema que suele quedar en segundo plano, pero que resulta decisivo y es la energía. Si bien invertirá mil millones de dólares entre 2026 y 2028, para el desarrollo de su planta que ya opera actualmente en Guadalajara, de un total de ocho plantas que tiene en México, el proyecto cuenta con el apoyo de las secretarías de Economía, al frente de Marcelo Ebrard, y de Energía, que lleva Luz Elena González, toda vez que la elaboración de estos productos requiere de mucha energía. El proyecto, además de fortalecer la manufactura tecnológica en el país, contribuirá a la sustitución de importaciones, por lo que esta inversión cuyo anuncio fue en la Mañanera del Pueblo, encabezada por Claudia Sheinbaum, resulta relevante, pues posicionará a México como un punto estratégico para el desarrollo de centros de datos.

Voz en off. La decisión de Grupo Xcaret de suspender la Travesía Sagrada este año se presenta como un acto voluntario, pero ocurre en un momento donde recientemente enfrentó resoluciones legales que limitan el uso de símbolos mayas y establecen otras restricciones sobre la representación del patrimonio cultural, lo que abre cuestionamientos sobre el impacto real de estos fallos en sus operaciones y en la continuidad de sus proyectos; en ese sentido, más allá del discurso institucional, será relevante seguir observando cómo la empresa ajusta sus actividades, su narrativa cultural y su relación con las comunidades y autoridades, donde la línea entre promoción turística y apropiación cultural está bajo mayor escrutinio, sin perder de vista que lo que está en juego también es el nivel de inversión, la generación de empleos y las miles de familias que dependen directa e indirectamente de su operación...