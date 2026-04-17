› “El derrame… no fue aquí”

Y ahora que se conoció el origen del derrame de crudo que impactó al Golfo de México, no pocos recordaron la multiplicidad de versiones que sobre los hechos fue dando la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, a quien, nos dicen, si algo se le puede reconocer es que no ha dejado de contribuir con sus declaraciones a hacer más grande el problema. Y es que, nos recuerdan, primero dio la versión de las chapopoteras y soltó también el señalamiento de que había sido un buque, pero además no cualquiera, sino uno contratado en la época de Enrique Peña Nieto, declaración que hizo mientras negaba rotundamente que el origen fuera una instalación de Pemex. Pero no sólo eso. Después intentó minimizar la situación diciendo que el hidrocarburo que llegaba a las costas de su entidad eran “gotas” y después, medio intentó componerle y las convirtió en “trazas”. El caso es que ayer le volvieron a preguntar sobre el asunto y su respuesta dio cuenta de que ahora la intención es zafarse. “Referente al derrame de hidrocarburos que del mar llegó a la costa, porque no fue aquí, se ha atendido”, dijo. Uf.

Harfuch suma a la IP

Varias menciones, nos comentan, ha recibido Omar García Harfuch, no sólo por revisar y ajustar con periodicidad la estrategia nacional para combatir el crimen —mantener lo que da resultados y cambiar lo que no ha sido suficiente—, sino por incluir a los sectores perjudicados por la violencia y a voces que, desde su expertise, pueden abonar en mejorar los métodos para reforzar la salvaguarda ciudadana. Ayer, el principal policía del país se sentó con empresarios y académicos en Culiacán, a quienes escuchó en una sesión de evaluación de la política de seguridad regional. En esa mesa —privada, por cierto— nos dicen que estuvieron Jesús Vizcarra, fundador de SuKarne y dueño de Salud Digna; Luis Osuna, director de Grupo Panamá, y también los rectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y de la Universidad Autónoma de Occidente, Pedro Flores Leal. Nos dicen que este tipo de encuentros ya forma parte del sello de la actual administración federal, en busca de allanar vías para atender problemas o encauzar proyectos con perspectivas interinstitucionales e interdisciplinarias.

Sube aprobación a Marina del Pilar

Interesante, nos comentan, el dato de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, está de regreso en el top 10 de los gobernadores mejor evaluados en el país. Así lo revela la encuesta de Statistical Research Corporation, en la cual la mandataria estatal salió en el lugar número 10. El estudio se levantó los días 13 y 14 de abril, por lo que los datos están bastante frescos, y la muestra fue de mil llamadas telefónicas en cada estado. Marina del Pilar ha ido superando escollos que se le presentaron en tiempos recientes, pero sigue teniendo el respaldo que le dan la ejecución de programas sociales que su administración instauró. Por ejemplo, nos dicen, por primera vez estudiantes de la UABC pueden acceder a una beca completa de sus estudios. Además, Marina del Pilar ha realizado proyectos de infraestructura de mucha mayor dimensión si se comparan con algunos de los de sus antecesores. Esto, sin considerar que cuenta con el apoyo que la Presidenta Claudia Sheinbaum le ha mostrado públicamente.

¿Quién para la Secretaría de las Mujeres?

Como suele ocurrir en estos casos, apenas se conoció la salida del gabinete de Citlalli Hernández de inmediato empezaron a mencionarse perfiles de quienes podrían sucederla en la Secretaría de las Mujeres, cartera más que relevante. Baste recordar que fue creada justamente a iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado en múltiples ocasiones que es tiempo de mujeres. Sin embargo, nos aseguran que entre los nombres que suenan está uno que podría concitar apoyos: se trata de Sasil de León Villard, quien, nos aseguran, se estaría colocando por encima de otras aspirantes no sólo por su posición como vicecoordinadora en el Senado, sino por su operación política y cercanía con el círculo presidencial, al grado de que —según versiones que no podrían desestimarse fácilmente— su eventual llegada tendría el aval directo de Claudia Sheinbaum, en una decisión que apunta más a control político que a simple relevo administrativo. Ahí el dato.

Le coquetean a Grecia

Cuentan que el destape de la primera corcholata panista hacia las elecciones estatales de 2027, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, quien buscará la candidatura del blanquiazul a la gubernatura de Michoacán, destacó más por las declaraciones del dirigente nacional de ese partido, Jorge Romero, pero sobre la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien también ha dejado ver que estaría en vías de apuntarse por la silla estatal. “No tenemos las puertas cerradas para nadie”, declaró Romero desde la capital michoacana, “las tenemos completamente abiertas para todos y, por supuesto, que ella (sí, Grecia) es un liderazgo de Michoacán que es con quien queremos platicar”, según él, para ver “cuánto pudiéramos coincidir”. Se rumora que el mensaje de apertura del líder del PAN ha sido visto por la opinión pública local más bien como un acto de rapiña, ya que puede que Quiroz tenga más popularidad en estos momentos que el perfil por el que Acción Nacional está apostando. “Me parece que ella ha sido clara, tenemos una clara coincidencia en que la 4T es un fraude, es una estafa”. ¿Qué tal?

PT y Verde abrazan a Citlalli

Y hablando del retorno de Citlalli Hernández a los espacios directivos de Morena, todo parece indicar que no es un simple movimiento para ponerle más energía a las baterías del partido guinda con miras al proceso electoral de 2027; más bien, señalan, podría ser una pieza clave para que se disipen de una vez por todas las tensiones y las diferencias que ya todos hemos visto en los últimos meses entre el partido gobernante y sus aliados —PVEM y PT—. La idea no es nada descabellada, porque resulta que las fuerzas coaligadas ya externaron su beneplácito, lo que refuerza la tesis de la relevancia de la exsecretaria de las Mujeres para el bloque. La líder del Verde, Karen Castrejón, fue la primera en aplaudir el nombramiento. “Conocemos a Citlalli y estamos seguros de que nuestra alianza se fortalecerá con su llegada”. Lo mismo opinaron los legisladores pevemistas Carlos Puente y Manuel Velasco. Y desde el PT, la dirigencia nacional reconoció en un comunicado la “capacidad operativa y convicción democrática” de Citlalli. Hasta parece la nueva dirigente de Morena, nos comentan. Uf.