› Batean recurso de Grecia Quiroz

Y lo que está generando inquietud en las benditas redes es la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán, que decidió batear la denuncia por violencia política de género que presentó la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, contra el senador Gerardo Fernández Noroña. Y es que resulta que los magistrados determinaron no tomar el asunto porque argumentan que Quiroz no llegó al cargo por la vía electoral, sino a través de un proceso administrativo. Es sabido que Grecia asumió la titularidad de la presidencia municipal tras el asesinato de quien ocupaba ese puesto, su esposo Carlos Manzo. El caso es que ahora la alcaldesa, quien acudió a la instancia que consideró adecuada para señalar las expresiones ofensivas del legislador morenista, se ha quedado con un palmo de narices. Salta a la vista de quienes conocen de asuntos electorales que el mismo tribunal, en una decisión que parecía ir en sentido opuesto, antes había ordenado a Noroña eliminar videos considerados misóginos y abstenerse de realizar comentarios contra Quiroz. Ahí el dato.

› Le meten control al diésel

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Relevante, nos comentan, el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno federal y el sector gasolinero que amplía los alcances de convenios previos para tratar de estabilizar los precios de los combustibles. Y es que ahora los expendedores se han comprometido a mantener el precio del diésel en hasta 28 pesos el litro. “De forma similar a la estrategia de gasolina regular este acuerdo extraordinario considera la participación voluntaria de las empresas considerando las distintas condiciones operativas de cada gasolinera”. Es sabido que ese combustible es uno de los más usados en el sector de transporte de carga y que su aumento suele tener impactos en las cadenas de distribución de los productos que al final terminamos consumiendo todos, por lo cual una variación en su precio termina por traducirse, a veces de manera justificada, pero en otras ocasiones sin razón, en un aumento de precios. Por cierto que en la consecución de este acuerdo son centrales los secretarios de Energía, Luz Elena González, y de Hacienda, Édgar Amador.

› Exigen disculpas a Nahle

Y si no pasó desapercibido para la opinión pública que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, incurriera en un constante cambio de versiones sobre las causas del derrame de petróleo en el Golfo de México —por cierto que ninguna de las que dio fue la verdadera—, resulta que el sector político tampoco. Y es por eso que desde ayer crece el reclamo de que la mandataria estatal salga a ofrecer disculpas por las mentiras que diseminó durante los días más complicados, que además fueron los previos al periodo vacacional, en los que se esperaba una gran afluencia de visitantes a las playas. Fue el diputado de Movimiento Ciudadano, Segio Gill Rullán, quien planteó lo siguiente: “Por supuesto que le vamos a exigir una disculpa pública, porque ante ello, la gente se preparó, venía Semana Santa, compraron insumos, esperaron al turista que nunca llegó, porque había una mancha de petróleo, porque sabían que había llegado el petróleo y porque son 40 kilómetros y no gotitas como lo que decían”.

› San Lázaro contra reloj

Y donde van a tener que aplicarse a fondo para sacar adelante una decena de reformas y nuevas leyes es en la Cámara de Diputados. Y es que al actual periodo de sesiones ya sólo le quedan dos semanas y a juzgar por el listado de pendientes, la única manera de sacar lo rezagado y lo que podría acumularse, es acelerando el paso, nos comentan. Ayer el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, enlistó alrededor de diez temas que deben ser discutidos y eventualmente aprobados, entre ellos figuran la ley reglamentaria de las 40 horas, la constitucional en materia de feminicidio, más su ley reglamentaria, un conjunto de reformas en materia de combate a la corrupción, otras en migración y una más en delitos ambientales. Es sabido que el órgano legislativo tiene a su cargo aprobar también los nombramientos de tres nuevos consejeros electorales. De acuerdo con lo establecido en el proceso será el próximo 22 de abril cuando se debe entregar la terna finalista. Por lo pronto, a darle.

› Actúa la fiscalía local

Y tuvo que ser directamente la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, la que intervino para atender el caso de Edith Guadalupe, una joven que fue hallada muerta en un edificio en la colonia Santa María Nonoalco, al que acudió en busca de trabajo. Familiares de la víctima han acusado que funcionarios públicos no atendieron bien el caso. Fue el jueves pasado que estos últimos acudieron al edificio al que intentaron entrar. Ayer ya lo hizo personal de la Policía de Investigación que efectuó el hallazgo de la joven. Alcalde Luján publicó en sus redes que se investigaba la muerte de Edith Guadalupe bajo el protocolo de feminicidio y ofreció llevar ante la justicia a quien resulte responsable. Sobre la actuación de funcionarios de su fiscalía indicó que ninguna omisión tiene cabida en el servicio público. La tarde de ayer dio cuenta de que se tenía identificado a un presunto responsable y por la noche se conoció la detención del vigilante del edificio donde fue encontrada Edith, al tiempo que se supo que hallaron evidencias importantes en la cabina que el apresado ocupaba. Pendientes.

› Pendientes del caso Duarte

Y nos hacen ver que el caso del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, contra quien pesan múltiples acusaciones relacionadas con desvíos de recursos y presunto lavado de dinero, puede seguir teniendo más episodios, éstos relacionados con su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, cuya deportación autoridades de justicia de México han solicitado a Estados Unidos. Fue el procurador estatal César Jáuregui, quien ayer proporcionó algunos datos relacionados con el caso. “Ya se hizo a través de la FGR. Es una deportación... Ella está en estos momentos bajo un procedimiento migratorio por un juez de Estados Unidos, está revisando su estatus migratorio”. Señaló que la fiscalía estatal envió información a ese juez relacionada con dos órdenes de aprehensión que Gómez Fong tiene pendientes en Chihuahua y que se encuentra en espera de que el juez de migración estadounidense resuelva lo conducente.