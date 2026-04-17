Irían solos el 27 los aliados de Morena

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Aun cuando faltan más de cinco meses para el inicio del proceso electoral de 2027, la alianza electoral de Morena empieza a cimbrarse tras la rebeldía del PT de votar en el Senado en contra del Plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum, porque ese partido y el Verde Ecologista, con los que ha ido de la mano hasta ahora, anticipan que no sólo no apoyarán a militantes del guinda a gobernadores que incurran en nepotismo, sino que los dirigentes de ambos partidos están decididos a postular candidatos propios.

Dos ejemplos son los de esos mismos estados en los que en Zacatecas, el PVEM postulará al líder de la diputación federal, Carlos Puente, y en Guerrero, a la senadora y dirigente nacional, Karen Castrejón, con la eventualidad de que en el camino, de aquí a octubre próximo, decidan ir también con candidatos propios y no sólo a gobernadores, sino también a alcaldes en los principales municipios en estados en los que aseguran que irán solos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Con todo y que militantes de algunos partidos políticos que, como en los casos del PRI y el desaparecido PRD, han anunciado que buscarán acomodo en algunos de los que obtendrían registro, como SomosMX, en el INE mantienen en ascuas a éste, luego de asegurar que algunas de sus asambleas constitutivas fueron anuladas.

Habrá que esperar si llegado el momento del anuncio oficial de la autoridad electoral, ese nuevo partido, cuya base ha sido la Marea Rosa y otras agrupaciones, logra reconocimiento oficial para participar en las elecciones federales y estatales en 2027.

En Michoacán, en donde la dirigencia del PAN ya anticipó que su candidato a gobernador será el actual alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se fortalecen las versiones de que su colega del Movimiento del Sombrero, Grecia Quiroz, la viuda del asesinado edil Carlos Manzo, se enfila a la gubernatura, aun cuando ni el PRI ni Movimiento Ciudadano han confirmado aliarse para respaldarla.

Sin freno, el alza de precios de artículos de consumo popular que, como el de las tortillas, se incrementó “por la libre”, lo que ha generado el encarecimiento de otros que figuran en la dieta popular, lo que seguramente mantendrá elevada la inflación.

La cancelación de vuelos de la endeudada aerolínea Magnicharters, que dejó varados a miles de vacacionistas que esperaban regresar a sus lugares de origen el pasado fin de semana, obedeció a los cuantiosos adeudos de esa empresa y la desaparición de sus propietarios, lo que se aclarará cuando las autoridades del ramo se decidan investigar lo que realmente ocurrió.