Lamentos y sorpresas

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En el Gobierno federal no sabían que dos agentes estadounidenses andaban en labores de asesoría y capacitación en Chihuahua. Junto con otros dos funcionarios mexicanos de la Fiscalía estatal, murieron los cuatro cuando regresaban en automóvil de un operativo de destrucción de droga decomisada.

Molestia en Palacio Nacional y apremios en Pemex y Semarnat, al descubrirse que funcionarios de la petrolera mintieron a su cadena de mando sobre el derrame de crudo en el Golfo de México, denunciado desde hace más de un mes. Ocultamiento de información que provocó afirmaciones contundentes que eximían a Pemex del desastre ambiental.

A la saga de la Presidenta, otros funcionarios y la gobernadora de Veracruz, se exhibieron minimizando la información, desvirtuando su gravedad y negando el problema. Hoy todas y todos dirán que fue culpa de los mentirosos responsables de la operación y monitoreo de infraestructura sustantiva.

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Desde Palacio Nacional todo México lamenta que, en la zona arqueológica de Teotihuacán, al parecer un sujeto que había trabajado como policía, haya matado a una ciudadana canadiense y herido a más extranjeros y paisanos. La escena de terror, al mediodía en la pirámide de la Luna, es una postal de alerta a mes y medio del Mundial.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en el Zócalo de la Ciudad de México, se festina que ahora la Calzada de Tlalpan sea la vialidad más polifacética al tener piso para peatones, bicicletas, motos, similares, autos, camiones y Metro.

Capacidad aumentada parcialmente con un andador por encima de las primeras estaciones de la Línea 2 que van sobre la superficie de Pino Suárez a Tasqueña. Con jardineras en los costados derechos de la vialidad que ahora tiene un carril menos —a su cruce con Tasqueña—, Tlalpan tendrá dos —sólo dos— carriles de circulación.

Paradojas de ciudades revolucionarias por usar más bici, las ciclovías de Avenida Revolución y Patriotismo lucen vacías. Las jardineras marchitas. En la céntrica colonia Del Valle, calles donde con pintura y brocha se reservó el espacio para ciclistas, lo mismo, vacías. Los fines de semana se cierran calzadas completas para entonces sí, rodar en familia con dos o cuatro rueditas, patines y cualquier otro adminículo que propicie el solaz esparcimiento chilango.

Al mismo tiempo, en la Ciudad de México otro feminicidio no atendido. Una historia de familia que busca y encuentra por su cuenta esquivando la indolencia y extorsión de agentes de investigación de la Fiscalía de Justicia.

Ante la aparente sorpresiva llegada de dos semanitas de Mundial futbolero varonil dentro de 50 días, usuarios de las terminales 1 y 2 del, una vez más, remozado AICM, lamentan la falta de agua, baños y celeridad en la entrega de equipaje. Entre obras y molestias, los taxis concesionados al aeropuerto van ganado la batalla contra las aplicaciones de transporte. El perdedor es el usuario.

Lamentos y sorpresas de quienes deberían prevenir y administrar con eficacia. Menos ideología y más servicio, honesto por supuesto.