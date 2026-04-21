› Un aluvión contra Piedra

Y después de que el pasado 7 de abril, miembros de la oposición advirtieron que, a través de la solicitud de un juicio político, se lanzarían contra la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, por unirse al discurso oficial —incluso con un tono más elevado e impulsivo— que rechazó los señalamientos de la ONU alrededor de las desapariciones forzadas en el país, comentan que la ombudsperson se enfrentará pronto —a partir de mañana— a una lluvia de peticiones de este tipo, no sólo firmadas por la oposición, sino por madres buscadoras, víctimas, defensores de derechos humanos y colectivos de todo el país. Esto lo adelantó la diputada Laura Ballesteros, una de las figuras que más presión ha metido contra Piedra. “No se presentará únicamente un solo juicio político, se presentarán muchos”. También advirtió que el Congreso de la Unión simplemente no podrá mirar hacia otro lado por la cantidad de demandas que se le apilarán sobre este asunto, por lo que sí o sí tendrá que pronunciarse. Pendientes.

› Otro enredo en la Corte

Circula en las benditas redes un video que da cuenta de un nuevo momento de aparente desconcierto que atravesó la Corte, a causa de lo que habría sido aparentemente una confusión de la ministra Estela Ríos —la misma integrante del máximo tribunal que, nos recuerdan, en días pasados se metió en una controversia al hablar del tema de los nacidos por fecundación in vitro y en otra cuando trató de argumentar su postura sobre los bloqueos de cuentas bancarias—. Esta vez se muestra el momento en el que Ríos se pronuncia en contra del proyecto que se discutía, el cual proponía invalidar una parte del artículo 89 del Código Penal de Sinaloa que preveía sanciones y multas a quien “apoye a difundir” expresiones o acciones basadas en odio, violencia o discriminación. El planteamiento iba en el sentido de que se trataba de una expresión que no era suficientemente clara y, por lo tanto, se tenía que invalidar. En su argumentación, la ministra se pronunció contra “todo el precepto” y así lo hizo saber. Es decir, estaba en esa parte a favor del proyecto. Se tuvo que precisar que en realidad avalaba el proyecto y así se asentó su voto. Qué tal.

› Novedades en la mesa del T-MEC

Nos hacen ver que no pasó desapercibido en Washington, que la Presidenta Claudia Sheinbaum decidió ahora sumar a Roberto Lazzeri, director general de Nacional Financiera y Bancomext, a la mesa del T-MEC. En las fotos difundidas del encuentro que la mandataria tuvo con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en Palacio Nacional, se puede ver ya en la misma mesa al funcionario. No es un gesto menor, nos aseguran, pues se trata de un operador con experiencia probada en negociaciones complejas con el gobierno estadounidense y, sobre todo, en aterrizar acuerdos en instrumentos financieros concretos. En un momento donde comercio, financiamiento y seguridad están entrelazados, su incorporación parece responder más a una lógica de implementación real que de narrativa política. Un mensaje claro: no sólo se negocia, también se ejecuta. Ahí el dato.

› Elección de jueces, en vilo

Nos hacen ver que después de todo el alboroto que se generó alrededor de la reforma electoral y aquella cuestión de la revocación de mandato que agitó a todo el espectro político de México, quedó bailando la decisión de cómo y cuándo llevar a cabo la otra parte de la elección del Poder Judicial que, según la respectiva reforma, corresponde a la designación, por la vía popular, de magistrados y jueces. Entre que unos están porque se desahogue el próximo año y los que apoyan que mejor se posponga para el 28, el senador de MC Clemente Castañeda soltó —aunque aclaró que todavía no es un hecho— que sus compañeros de Morena en la Cámara alta barajan la posibilidad de invocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir este asunto. Pero le echó la papa caliente al líder de los guindas en el Senado, Ignacio Mier, quien tendrá que ser el que comunique la decisión. Si bien es algo que habrá de discutirse, nos cuentan que también es muy probable que los de Morena ya estén más convencidos de que lo mejor es que se posponga. Atentos.

› Alarmantes coincidencias

Advierten quienes ya comenzaron a analizar los subtextos que dejó el lamentable tiroteo que se reportó ayer en Teotihuacán que hay detalles alrededor de esta tragedia que no se pueden ignorar y que serán cuestiones que las autoridades tendrán que desmenuzar, como el hecho de que el crimen sin precedentes —y ya es mucho decir a juzgar por otras formas de violencia que nos ha tocado atestiguar— ocurrió un 20 de abril, el día en que se cumplen 27 años de la masacre en Columbine, en EU. La relación que podría tener ese capítulo con lo que nos sorprendió a los mexicanos este lunes cobró cierta fuerza luego de que algunos reportes señalaron que el atacante de la segunda zona arqueológica más importante del país portaba una playera que hacía referencia a uno de los perpetradores de Columbine. Aunque ninguno de estos detalles ha sido confirmado por las instancias a cargo de las indagatorias —habrá que esperar y darle una lectura prudente—, pero sin duda hacer también una reflexión profunda sobre la violencia armada y sus preocupantes manifestaciones que antes no teníamos tanto aquí en nuestro país.

› Deslinde sin ayuda

Resulta que el Instituto Politécnico Nacional se lavó las manos sobre las becas no pagadas a unos 30 estudiantes de posgrado que acusaron abandono de la institución mientras intentan salvar —con sus propios medios— el programa para el que fueron seleccionados en la Queen Mary University de Londres. La casa de estudios dirigida por Arturo Reyes declaró la víspera que ese asunto está completamente en la cancha de la Fundación Politécnico A.C. —a la que ya dio un cortón definitivo—. Si las becas no han sido pagadas, recalcó, es responsabilidad de la fundación. Lo que muchos apuntaron es que lo malo no fue tanto el deslinde sino que, en lugar de ofrecer una alternativa a un grupo de alumnos que finalmente forman parte de su matrícula, el IPN se esmeró por engancharse en un pleito político con la Fundación Politécnico. Incluso aclaró que ya creó otra asociación para cuidar los intereses de su comunidad. Ahora al alumnado que se quedó colgado en el extranjero no le queda más remedio que seguir tocando puertas para librarla. Pendientes.