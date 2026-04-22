Ahora las mujeres son protagónicas en la política

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Fue hasta 1979 que asomó la primera mujer candidata a un gobierno estatal y la distinción recayó en la escritora y poetisa, Griselda Álvarez Ponce de León, postulada en el estado de Colima.

Las dos primeras nominaciones de mujeres corresponden a los estados menos poblados de México, Colima y Tlaxcala, notándose en ello la marginación que sufría ese género en correspondencia con los hombres.

Beatriz Paredes de Tlaxcala fue la segunda mujer en alcanzar una gubernatura por la vía del sufragio, postulada por el entonces poderoso Partido Revolucionario Institucional, ocho años después de la primera.

Las tercera y cuarta mujeres gobernantes surgieron como interinas o sustitutas, sin pasar por las urnas.

Hasta que, en 2004, surgió la tercera mujer más votada, Amalia García en Zacatecas. En 25 años, solamente tres mujeres fueron electas en las urnas como gobernadoras, lo que muestra el atraso del país en ese tema de la democracia.

Después de ello, Ivonne Ortega ganó en Yucatán el gobierno estatal, siendo la segunda mujer en esa entidad en gobernar, ya que años antes, Dulce María Sauri había actuado como sustituta.

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El primer ministro canadiense calificó como “horrendo” lo ocurrido en las pirámides de San Juan Teotihuacan, en las cercanías de la Ciudad de México, donde un sujeto disparó y le quitó la vida a una ciudadana de ese país y cuatro extranjeros más resultaron heridos.

Naturalmente que esa escena que le dio la vuelta al mundo es una mala noticia para nuestro país que puede registrar una alerta precautoria para evitar visitar esas zonas arqueológicas en el Estado de México.

La inseguridad es la marca que ha registrado esta administración de la famosa 4T que inició con López Obrador en el 2018 y hoy da continuidad con la señora Presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde luego que este escenario le quitó el buen sabor de boca que traía la señora Presidenta por su visita de weekend en España.

Aunado a la desgracia de la jovencita Edith, asesinada en un edificio donde acudió por cita de una oferta de trabajo y que desnudó la vergonzosa y el trágico desempeño de los elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México.

La mala imagen que se registra en diferentes destinos del país, turísticos, ha dejado evidencia de la inseguridad y que se confirma con esta reciente escena del atentado contra los turistas extranjeros que los mantenía el agresor como rehenes sobre el piso con la cara al suelo, en plena pirámide de la Luna.

Está Puerto Vallarta, en Jalisco, donde hay alerta de Estados Unidos para evitar visitar ese destino.

En destinos del Caribe mexicano, en Tulum, Quintana Roo, la alerta de alto riesgo afectó la visita de extranjeros que en años anteriores mantenían saturado ese destino de moda que se convirtió en visita obligada.

En Cancún, para que se dé una idea del cobro de piso igual que en Playa del Carmen, que tienen saturada toda la 5.ª Avenida, el INEGI informó que en el 2025 se cerraron unos 500 comercios y empresas. Decidieron bajar las cortinas ante la presión de la delincuencia organizada.

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Ignacio Mier Velazco le aclara al dirigente de MC que no se contempla un periodo extraordinario, aunque acepta que hay trabajo. El periodo ordinario de sesiones del Congreso Legislativo concluye en dos semanas.

Es totalmente falsa la versión sobre la posibilidad de un Periodo Extraordinario de Sesiones, para trasladar al 2028 la elección del Poder Judicial.

En la Junta de Coordinación Política no se trató ese tema, ni tampoco en conversaciones privadas o de pasillos”, escribió el senador.

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El senador Ignacio Mier Velazco, sostuvo una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, un diálogo franco en el que se abordó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Al concluir el encuentro, Mier Velazco ofreció una conferencia de prensa en la que dio detalles del encuentro: “Fue una reunión abierta, un diálogo franco. Se reconoció la sensibilidad de México para no ocultar de ninguna manera el tema de la desaparición forzada”.

Dijo que al Alto Comisionado se le entregaron las diferentes reformas que ha aprobado el Congreso de la Unión y las entidades federativas, lo que incluye la reforma al Poder Judicial, el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, además de las 26 reformas legales y las dos constitucionales, “para acabar con este problema que lastima a familias mexicanas”.

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