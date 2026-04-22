› Cambios en Morena

Bien dicen que cuando el río suena, agua lleva. Y ese refrán calza con los cambios que se perfilan en Morena. Si bien no se habían hecho oficiales —al menos hasta la noche de ayer— crecen las versiones de un cambio de su dirigencia. En el interior de ese partido hay quien dice que esos ajustes, como ya se oía, serán profundos. No sólo es el relevo de Luisa María Alcalde por la aún secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, también se estaría presupuestando la llegada de la actual consejera jurídica, Esthela Damián, para reforzar la nueva cara del partido como secretaria de Organización, en sustitución de, sí, Andrés Manuel López Beltrán. A pesar de que muchos nos aseguraron que estos ajustes son inminentes, nos advierten que los morenistas también podrían navegar las aguas turbias previas al proceso electoral del 27 con un liderazgo interino, el de Carolina Rangel, hoy secretaria general, mientras Montiel concluye sus compromisos en el Gobierno. Ya se verá si es cierto o no, por lo pronto, algo que traen entre los guindas es tratar de atinar quién se va primero: Alcalde o Andy. ¡Cómo son!

› Ahora, error fatal de la policía de Nahle

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Y hablando de sucesos lamentables, en Veracruz, entidad donde gobierna la morenista Rocío Nahle, el lunes pasado fue asesinada a tiros la doctora Bertha Murciaga, de 38 años, originaria de Puebla, pero con adscripción al IMSS en Poza Rica. El suceso fatal ocurrió en la carretera México-Tuxpan, en el municipio de Tihuatlán, durante un operativo policiaco para detener a integrantes del crimen organizado. Lo más grave del caso, según se ha informado, es que quienes dispararon a la médica habrían sido policías estatales que, se asegura, buscaban repeler la agresión de los criminales. En medio de esta presunta confusión resultó también lesionada otra mujer que viajaba con Murciaga. El hecho ha generado una gran consternación entre la comunidad médica. Incluso el IMSS hizo un pronunciamiento para lamentar los hechos y expresar condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo. “El Instituto condena cualquier acto de violencia y confía en que las autoridades realizarán las indagatorias correspondientes”, refirió. Por lo pronto, pendientes.

› Edomex, de los primeros en informar

En torno a los hechos ocurridos en Teotihuacán, y particularmente en la forma que se atendió, hay una pieza que, nos dicen, comenzó a tomar forma conforme avanzaron las horas: la seguridad en accesos e interior del sitio, recinto federal bajo administración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, está en manos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Con ese telón de fondo, se destaca la reacción inmediata de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, que se desplegó en minutos y asumió la primera línea de contención. A ese movimiento se sumó después la Guardia Nacional, cuya presencia en la zona permitió reforzar el control del perímetro desde las primeras horas. Entre líneas, tampoco pasó desapercibido que fue el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda, quien salió a dar cuenta de la información disponible, marcando así el ritmo de la comunicación prácticamente desde que se tuvo control de la zona donde ocurrieron los lamentables hechos.

› Habemus consejeros

Quienes sorprendieron ayer fueron los diputados federales que, de un momento a otro, tras varios debates y discusiones atoradas, aprobaron los perfiles que ocuparán las tres consejerías vacantes del Instituto Nacional Electoral. Y es que en medio de varios desencuentros y acusaciones en el sentido de que era un proceso amañado, las previsiones indicaban que los nuevos miembros del Consejo General del organismo se decidirían por insaculación o tómbola. Pues bien, aun con el voto de la oposición, Morena y aliados declararon ganadores a Arturo Manuel Chávez, director de Talleres Gráficos de México, que depende del Gobierno federal; Blanca Yassahara Cruz, presidenta del Instituto Electoral de Puebla, y Frida Denisse Gómez Puga, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas, quienes tomarán posesión en las próximas 24 horas. Aunque el trámite ya quedó desahogado, nos piden no perder de vista que la llegada de las y el nuevo consejero tendrán que sacudirse con argumentos firmes los señalamientos por falta de legitimidad y favoritismo.

› Gasolineros en Palacio

¿Cuentan que ni la fuerte tormenta que azotó ayer a la capital del país postergó la urgente reunión entre la Presidenta Claudia Sheinbaum e integrantes del sector de la distribución de combustible en la que se acordó, en un movimiento clave para atajar la inflación, fijar en 28 pesos el litro del diésel. “Decidimos todos que vamos a apoyar a la Presidenta”, dijo Mauricio González Puente, de la Organización de Expendedores de Petróleo, quien también dio la garantía de que el pacto será respetado “hasta que se compongan las cosas” en el escenario internacional, que han impactado los precios del crudo. Aun cuando muchos dijeron que el llamado que se hizo el pasado lunes desde Palacio Nacional sobre el alto costo del diésel fue un reclamo, otro de los empresarios que visitaron la sede presidencial, anoche, negó que el gremio tomara a mal aquel exhorto. Nos dicen que las negociaciones por contener la escalada energética no han terminado, pues se prevé que la mandataria ahora se dirija, en otra audiencia, a directivos de empresas de gas. Atentos.

› Ecos de la Harfuchmanía

Nos advierten que la fascinación mediática por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que se ha traducido en la explosiva aparición de su imagen en souvenirs y artículos de consumo en el país, ya llamó la atención de la prensa internacional, donde nos dicen que su nombre ya es frecuente. Este mes, la popularidad del funcionario, quien incluso ha sido denominado el “Batman mexicano”, acaparó la atención de The Wall Street Journal: “La mandíbula cuadrada de García Harfuch se ha convertido en un insólito símbolo sexual: su imagen varonil aparece estampada en mantas, ha sido reinterpretada en fantasías generadas por IA y transformada en un justiciero enmascarado”, apuntó el medio en un artículo titulado “México siente una gran atracción por su jefe de policía”. La nota resalta cómo el principal agente del país se ha convertido en el único político que comparte aparadores con celebridades e influencers. En virtud de esta notoriedad, el diario estadounidense incluso ya colocó al titular de la SSP como una de las cartas más fuertes rumbo a las presidenciales de 2030, aun cuando el secretario no ha externado ningún comentario al respecto. En fin.