Aranceles llegaron para quedarse: Greer

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al acero y aluminio, llegaron para quedarse, advirtió Jamieson Greer, representante comercial de ese país, a empresarios de las industrias siderúrgicas y automovilísticas, con los que se reunió durante su visita a México, a los que dejó más que claro que “no esperen que vayan a ser eliminados” en las negociaciones definitivas de la revisión del T-MEC, que se iniciará el próximo mes en Washington.

Por supuesto que, en esa reunión, después de que el funcionario fuera recibido en Palacio Nacional por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo presente el optimista secretario de Economía, Marcelo Ebrard, representante del Gobierno desde el inicio de las conversaciones con Greer, y funcionarios y empresarios del gobierno que encabeza Trump.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Al mismo tiempo que los principales diarios de Estados Unidos revelaron que los dos agentes de ese país que resultaron muertos tras un operativo para destruir un narcolaboratorio en Chihuahua eran de la CIA, la Presidenta Sheinbaum reconoció que sí trabajaban conjuntamente en México, lo que inicialmente negara el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui.

Mientras que, ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendiera el funcionamiento del Gobierno de México en ese sistema, grupos de buscadores independientes le aseguraron a ese funcionario que fueron excluidos de la reunión que encabezara durante su visita al país.

Se quejaron de que, por no figurar en el registro que se hizo en Ginebra, no tuvieran espacio para exponerle la situación que priva por decenas de miles de desaparecidos, por lo que buscadores de varios estados a los que no se les permitió el acceso, hicieron un plantón en la calle de República de Guatemala, en el Centro Histórico, para solicitar ser escuchados.

Las quintetas de aspirantes a tres consejerías vacantes del INE fueron entregadas por el Comité Técnico de Evaluación a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que habrá de definir quienes ocuparán esos cargos en el INE.

En la pirámide de la Luna estaban los vigilantes de esa zona arqueológica mexiquense cuando el sujeto armado e identificado como Julio César Jasso Ramírez, disparó desde lo alto de ella contra turistas, una canadiense a la que asesinó e hirió a 13 visitantes extranjeros más, para acabar suicidándose.

Sin embargo, esos hechos que dieron la vuelta al mundo no representan ningún riesgo para la seguridad durante el próximo Mundial de Futbol, que estará garantizada con protocolos ya en operación, declaró la Presidenta Sheinbaum, al anunciar que en otras zonas arqueológicas y turísticas del país se reforzará la vigilancia.