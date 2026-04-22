Jubilados van a la ONU por sus pensiones

Más de 93 mil jubilados y pensionados de empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro y Banobras han solicitado la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por Volker Türk, para frenar la implementación de la reforma al Artículo 127 constitucional y abrir un proceso de revisión.

La petición se apoya en argumentos legales como la presunta aplicación retroactiva de la norma, prohibida por el artículo 14 de la Constitución, así como en la posible vulneración de los principios de progresividad y no regresión de los derechos laborales y de seguridad social establecidos en el artículo 1 constitucional y en tratados internacionales suscritos por México. Los promoventes señalan que la reforma ha derivado en reducciones inmediatas en sus pensiones, lo que ha detonado la preparación de amparos y posibles litigios colectivos, además de advertir que el caso podría escalar a instancias internacionales si no se suspende su aplicación. El conflicto coloca bajo presión el manejo de pasivos laborales y obligaciones pensionarias del Estado y sus empresas productivas, al tiempo que introduce un frente de riesgo legal que podría modificar el alcance financiero de la reforma y su impacto en la planeación presupuestaria y la sostenibilidad de largo plazo. Ya veremos si les hacen caso.

Respaldo Gas Natural. La Asociación Mexicana de Gas Natural está respaldando a la Presidenta Claudia Sheinbaum al reconocer su decisión de posicionar al gas natural como un asunto estratégico de Estado, destacando su papel en la seguridad energética, la competitividad y la transición energética con enfoque social. El organismo señala que este energético es clave para garantizar un suministro eléctrico confiable, impulsar el desarrollo industrial, fortalecer cadenas productivas y atraer inversión, además de generar ahorros para los hogares. En ese sentido, plantea avanzar hacia un plan nacional que fortalezca la infraestructura y actividades como transporte, distribución, almacenamiento y comercialización, en un contexto donde la coordinación con el Gobierno resulta central para ampliar el alcance del sector y sostener su crecimiento.

Nombramiento pizzero. Pizza Hut México hizo un cambio estratégico en su liderazgo al nombrar a Jesús Hernández Gisbert como nuevo CEO, ejecutivo con más de 30 años de experiencia en el sector de restaurantes de servicio rápido y con una trayectoria consolidada dentro de Food Delivery Brands, donde encabezó, presumen, el crecimiento, la expansión y el fortalecimiento operativo de la marca en Colombia, destacando por la implementación de estrategias enfocadas en eficiencia, digitalización, desarrollo de equipos y mejora en la experiencia del cliente; el movimiento busca reforzar la posición de la compañía en el mercado mexicano mediante una mayor integración de canales digitales, optimización de su red de unidades, fortalecimiento de su propuesta comercial y evolución de su modelo operativo para responder a nuevas tendencias de consumo como el delivery y la omnicanalidad, al tiempo que impulsa la rentabilidad y la expansión sostenida en un entorno altamente competitivo.

Expo seguridad. La Expo Seguridad Industrial 2026 celebrará su 18 edición del 2 al 4 en la CDMX, consolidándose como el principal punto de encuentro en América Latina en materia de protección laboral, bienestar ocupacional y gestión de riesgos, en un entorno donde la seguridad industrial se ha convertido en un factor crítico para la continuidad operativa y la eficiencia empresarial. En este marco se llevará a cabo Safety & Fire Conference 2026, un programa académico de alto nivel que reunirá a especialistas, autoridades y líderes del sector para abordar retos clave, como cumplimiento normativo, resiliencia operativa, tecnologías aplicadas y cultura de prevención, con contenidos avalados por organismos internacionales, como National Fire Protection Association, International Institute of Ammonia Refrigeration y International Powered Access Federation; el programa incluye ponencias de expertos como Garrison Wynn, CEO de Wynn Solutions, Larry Wilson, quien abordará la neurociencia aplicada a la seguridad, y Eurídice Ibarlucea, con enfoque en seguridad eléctrica y contra incendios en centros de datos.

Voz en off. Hoy que el interés de toda la sociedad de cara al Mundial de la FIFA 2026 está puesto en la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero vale también la pena destacar lo que también entra en esto que se quiere presumir, destacar, y que tiene que ver con los permisionarios de transporte, los cuales han sido señalados no sólo por su irresponsabilidad al ofrecer el servicio de transporte, llámese costo, estado del vehículo y hasta la conducción, y ahí podríamos hablar de muchas que ahora se enfrentaron con las plataformas digitales de chofer privado, y hasta otras que tiene adeudos con el “Benito Juárez”, de ahí que ahora la señalada por su pésimo servicio y lo poco profesional de sus conductores sea Yellow Cab, donde transciende que esconden siempre a su verdadero representante por aquello que prefieren mantenerlo en discreción por los temas en que se pudiera implicar. Hay que seguir de cerca a esta empresa porque de que son deleznables, lo son, si puede evitarlos para solicitar un servicio, hágalo, y si los encuentra en las calles también, se evitará muchos dolores de cabeza...