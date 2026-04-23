Sacude Sheinbaum al Gabinete y Morena

Vaya sacudida que la Presidenta Claudia Sheinbaum empezó a darle tanto a su mismo gabinete como a la dirigencia de Morena y, al mismo tiempo, empezar a mover algunas piezas rumbo a candidaturas a gobiernos estatales, como el de su consejera jurídica, Esthela Damián, que lo será en Guerrero, y ofrecerle ese cargo a la dirigente nacional del guinda, Luisa María Alcalde, así como abrir espacios a cercanos y leales colaboradores que seguramente serán nombrados en breve.

Confirmó la mandataria lo que era un secreto a voces: la inminente salida de Alcalde después de la rebelión que propició, sobre todo en el PT, y las exigencias del PVEM de incluir a sus militantes en las encuestas con advertencias de que irían solos en pos de algunas gubernaturas y alcaldías, lo que amenazaba la continuidad de la alianza electoral el próximo año, lo que agravó su ya notorio debilitamiento en el mando del Movimiento en el que ya no podía continuar ante el riesgo de perder varias de las 17 gubernaturas el año próximo, la mayoría en San Lázaro y un importante número de diputaciones federales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Con celeridad, apenas a unas horas de haber sido electos en la Cámara de Diputados, los tres nuevos consejeros del INE rindieron protesta ante el Consejo General de ese organismo. Ellos son Frida Denisse Gómez Puga, Blanca Yassahara Cruz García y Arturo Manuel Chávez López, cercanos a Morena, como lo señalaran legisladores de oposición, al advertir que ese partido mantendrá el control electoral en 2027.

El caso más notorio es el de Arturo Manuel Chávez, quien era director de Talleres Gráficos de México y fuera cercano colaborador de la Presidenta Sheinbaum cuando estuvo al frente de la hoy alcaldía de Tlalpan y trabajara con Morena, en tanto Yassahara Cruz presidió el Instituto Electoral de Puebla y Gómez Puga fue titular del Órgano Interno de Control del de Puebla, cercanas también al guinda.

Luego de haber sido recibido en Palacio Nacional, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, sostuvo un encuentro con la fiscal general, Ernestina Godoy, en el que le ofreció, al igual que a los de las 32 entidades, asistencia técnica para investigar las desapariciones de personas en nuestro país, que suman decenas de miles.

Por tierra y mar sigue el huachicoleo en todos los rumbos de la República, a pesar de operativos cuyos resultados se anuncian semana a semana, mientras el caso más escandaloso, que involucró a funcionarios de la Marina —uno está preso—, así como a empresarios, sigue estancado.