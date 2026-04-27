Exalmirante Farías: ¿lo detienen o se entrega?

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Se informó que autoridades de Argentina detuvieron el jueves pasado al excontralmirante mexicano Fernando Farías Laguna, acusado de participar en una amplia red para el robo de combustible y quien estaba prófugo desde finales del año pasado.

En septiembre del año pasado se dio a conocer que existía una enorme red de huachicol fiscal, una modalidad de contrabando de combustibles en México, en la que empresas importan gasolinas y diésel a través de fronteras utilizando fracciones arancelarias distintas: los declaran como aditivos y lubricantes y pagan muy pocos impuestos.

Se estima que solamente con esta evasión fiscal, el Gobierno de México pierde anualmente más de ocho mil 700 millones de dólares.

Y es que las cifras son alarmantes: del combustible que se consume en México en los últimos años, los de procedencia ilegal representan un 30 por ciento del total vendido legalmente en el país. Este combustible, que no paga impuestos, llega a la mayoría de las gasolinerías. Una vez que entra al país, se distribuye como si fuera legal.

Al darse a conocer esta información, se reveló que habían sido detenidos 14 involucrados, entre ellos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del almirante Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Su hermano, otro de los inculpados, Fernando Farías Laguna, había huido del país y llegó a Argentina.

Pero, además, hay un dato clave que se tiene que investigar: quien le informó al entonces secretario de Marina durante el sexenio de López Obrador de esta red de huachicol de gasolina fue asesinado. En junio de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar envió una denuncia formal al exsecretario Ojeda, acusando a Farías Laguna de favorecer a funcionarios corruptos, particularmente en aduanas. Cuatro meses después, Guerrero fue asesinado.

EN MANOS DE LA JUSTICIA

FERNANDO FARÍAS Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina, fue detenido el pasado 23 de abril, por autoridades argentinas, en la capital Buenos Aires. ı Foto: Especial

El negocio del huachicol de combustibles es tan grande que resulta muy difícil pensar que las cabezas sean únicamente los hermanos Farías Laguna. Sin lugar a duda, son personajes de mucho más alto nivel quienes están involucrados en esta millonaria defraudación fiscal.

Al ser detenido en Argentina Fernando Farías Laguna, muchos funcionarios de alto nivel del sexenio pasado deben estar muy preocupados, empezando por el almirante Rafael Ojeda Durán.

En investigaciones que se están haciendo sobre este tema del otro lado de la frontera, en Texas, se cree que podrían estar involucradas más personajes.

Ante esto, surge la duda de si Fernando Farías Laguna realmente fue detenido en Argentina o si se entregó para buscar un acuerdo con las autoridades a cambio de información.

Trasciende que Estados Unidos tiene la información y colaboró con las autoridades de Argentina en este caso.

Lo cierto es que la declaración del excontralmirante Fernando Farías Laguna podría llegar a inculpar a su propio tío, quien estaba al mando de la Secretaría de Marina cuando se dieron estos fraudes millonarios. Y estas acusaciones podrían incluso afectar al expresidente López Obrador, quien declaró en múltiples ocasiones que no había negocio ni corrupción que sucediera sin que el Presidente de México lo supiera.

Hace un par de semanas, Mónica Gómez, esposa del excontralmirante Fernando Farías Laguna, afirmó que su esposo pensó que tenía el apoyo de su tío, Rafael Ojeda, cuando era secretario de Marina durante el gobierno de López Obrador. La esposa de Farías ha denunciado que son perseguidos y que no se han presentado pruebas contundentes en su contra, señalando que el caso podría ser una venganza.

Por su parte, el abogado de Farías, Epigmenio Mendieta, asegura tener pruebas contundentes de ello: hay mensajes de WhatsApp y existen conversaciones que demuestran que Farías informó al almirante Ojeda Durán sobre la red de contrabando. La defensa busca convertir a su cliente en “denunciante” y no en perpetrador.

La detención de Fernando Farías Laguna en Buenos Aires, dicen las autoridades públicamente, se da por tener una ficha roja de Interpol y ser buscado por delincuencia organizada. Pero existe la posibilidad de que este excontralmirante se haya podido entregar a las autoridades, asegurando que, por la información que tiene sobre algunos funcionarios en México, su juicio podría ser injusto, ya que se intenta encubrir a los responsables de más alto nivel. Aquí viene lo más complicado para el Gobierno de México. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado principalmente la deportación a México de Farías por el uso de pasaporte falso; fue la primera solicitud de extradición. Pero hay versiones que sugieren que Farías Laguna podría ser extraditado a Estados Unidos para declarar ante el FBI sobre el esquema de corrupción.

8,700 millones de dólares, se estima, pierde México cada año con esta evasión

Todo esto se da en un momento en el que el presidente de Argentina, Javier Milei, se ha visto confrontado por Sheinbaum, quien en su visita a Barcelona mostró su postura respecto a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner; incluso sacó un cartel en apoyo a Cristina pidiendo su libertad.

Lo cierto es que Fernández de Kirchner ha enfrentado diversas investigaciones por actos de corrupción durante sus gobiernos, particularmente en el llamado caso de obra pública, donde fue acusada de favorecer contratos a empresarios cercanos al poder.

Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, tiene una muy buena relación con Donald Trump. A Estados Unidos le interesa —y mucho— lo que pueda decir el exvicealmirante Farías y, además, legalmente puede solicitar la extradición, ya que hay una investigación abierta sobre el tema de huachicol fiscal en su país: los barcos salieron de su territorio.

Hace meses que estalló esta información, les decía en este espacio que esta historia apenas comenzaba. Y sí.

Lo cierto es que el huachicol fiscal no sólo es de interés del actual Gobierno de México, sino también del de Estados Unidos. Fue un tema central cuando estuvo en nuestro país el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Incluso, autoridades mexicanas y estadounidenses anunciaron de forma conjunta la creación de un grupo de alto nivel para el combate al robo y venta ilegal de combustible, narcotráfico, fentanilo y tráfico de armas en ese momento.

En México se quiere controlar ese negocio ilícito, pero tampoco quieren que se inculpe al almirante Ojeda para no afectar a López Obrador.

Entre 2018 y 2024, las pérdidas fiscales acumuladas sumaron más de 809 mil millones de pesos, cifra que supera incluso el costo de construcción de obras emblemáticas nacionales.

De esta magnitud es el negocio ilegal de la importación de gasolinas.

¿Usted puede creer que los personajes de más alto rango que manejaron este negocio fueron los dos sobrinos de Rafael Ojeda? Es inverosímil.