Inflación, todo mal

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Durante la primera quincena de abril la inflación anual (comparando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena de abril de este año con el del año pasado), fue 4.53%. ¿Mucho, poco? ¿Bueno, malo? Cualquier inflación es mala. Cualquier inflación es mucha.

Ésta fue la inflación anual en las siete quincenas ya transcurridas de 2026. Entre paréntesis, para comparar, pongo la de 2025. Primera de enero, 3.77% (3.69%); segunda, 3.82% (3.48%). Primera de febrero, 3.92% (3.74%); segunda, 4.13% (3.81%). Primera de marzo, 4.63% (3.67%); segunda, 4.55% (3.93%). Primera de abril, 4.53% (3.96%).

En cada quincena la inflación de 2026 resultó mayor que la de 2025. Promedio 2025, 3.75%. Promedio 2026, 4.19%, 0.44 puntos porcentuales mayor, el 11.73%.

En 2025 la inflación quincenal se mantuvo dentro de los límites de la meta de inflación del Banco de México, 3% (meta puntual), más menos un punto porcentual de margen de error: máxima aceptable 4% y mínima 2%. El promedio (3.75%), resultó 0.75 puntos porcentuales mayor que la meta puntual, el 25%.

En 2026 la inflación quincenal se mantuvo, de la primera quincena de enero a la primera de febrero, dentro de los márgenes de la meta (por debajo del 4%): 3.77%, 3.82% y 3.92%. A partir de la segunda quincena de febrero se ubicó por arriba: 4.13%, 4.63%, 4.55% y 4.53%. El promedio, 4.46%, resultó 0.46 puntos porcentuales mayor que el límite superior de la meta (4%), el 11.50%, y 1.46 puntos porcentuales mayor que la meta puntual (3%), el 48.67%.

Lo malo: sumamos cuatro quincenas, de la segunda de febrero a la primera de abril, con la inflación por arriba del límite superior de la meta (4%): 4.13%, 4.63%, 4.55% y 4.53%. Lo bueno: sumamos dos quincenas, la segunda de marzo y la primera de abril, con la inflación a la baja: 4.63%, 4.55% y 4.53%.

La inflación general, en la primera quincena de abril, fue 4.53%. La de bienes (un bien es una mercancía que primero se produce y luego se consume, y una mercancía es cualquier bien o servicio que se produce para ofrecerlo a la venta), 4.10%. La de bienes alimentarios fue 5.41%. La de bienes no alimentarios 2.97%. La de servicios (un servicio es una mercancía que se consume al mismo tiempo que se produce), fue 4.44%.

En el grupo de bienes alimentarios (5.41%), destacan los productos agropecuarios, 8.68% (4.15 puntos porcentuales más que la inflación general, 4.53%, el 91.62%), y en dicho grupo destacan las frutas y verduras, 23.03% (18.5 puntos porcentuales mayor que la inflación general, 4.53%, el 408.39%), que según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, del 2024, representan el 4.7% del gasto total, en bienes y servicios, de las familias.

¿A qué se debe la elevada inflación de frutas y verduras? A la combinación de menor oferta (principalmente por condiciones climáticas adversas), con mayores costos de producción (aumentos en los precios del diésel, las gasolinas y los fertilizantes), con inseguridad persistente (cobros, del crimen organizado, de derechos de piso y de paso).

En resumen. Inflación promedio, primeras siete quincenas de 2025, 3.75%. Primeras siete de 2026, 4.19%, 11.73% mayor que la del año anterior, 4.7% mayor que la máxima inflación aceptable, 39.67% mayor que la meta puntual. Todo mal y con baja probabilidad de que mejore.