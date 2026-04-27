Libra Trump segundo atentado

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La violencia que impera en todos los rincones del mundo llegó la noche del sábado a un hotel próximo a la Casa Blanca, en donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezaba la cena con corresponsales extranjeros y estuvo a punto de ser blanco de un atentado por parte de un hombre armado que logró burlar la vigilancia, sometido cuando intentó escapar, mientras el mandatario y sus principales colaboradores fueron sacados del salón y los invitados intentaban cubrirse bajo las mesas.

Identificado como educador, diseñador de videojuegos y ganador del premio Profesor del Mes, en Torrance, California, Cole Thomas Allen, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, disparó contra un agente con chaleco blindado que resultó ileso, que, en un manifiesto emitido previamente, declaró que su objetivo era el mandatario republicano y varios miembros de su gabinete, mientras el salón fue desalojado apresuradamente. Éste fue el segundo atentado contra el republicano, quien siendo candidato resultó herido de un rozón en la oreja derecha en un acto de campaña electoral.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Dos años después, por “problemas en la construcción”, que reconoció, la Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró ayer el tramo extra del Tren Suburbano al AIFA, previo recorrido desde la estación Buenavista, durante una ceremonia en la que estuvieron los secretarios de Defensa y Marina, la Jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, y funcionarios federales y estatales.

Después del arresto en Argentina del excontralmirante Fernando Farías Laguna, quien, junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto, encabezaban una red de contrabando de hidrocarburos, ambos sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, quien estuvo informado de lo que ocurría, sin ordenar que fuera investigado y castigar a los responsables.

Para elegir a él, o la, nuevo dirigente de Morena, se convocará al Consejo Político de ese movimiento-partido, aun cuando hay quienes aseguran que será mero cumplimiento estatutario porque se asegura que la actual secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, reemplazará a Luisa María Alcalde.

Tan acelerados andan los funcionarios de Morena en busca de candidaturas, que Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, recordó aquel dicho de que “quien se mueve no sale en la foto, o sale borroso”, por lo que les recomendó ser muy cautelosos.

Jesús Murillo Karam, el titular de la ex PGR, salió el pasado fin de semana del hospital en el que fue atendido de un derrame cerebral y regresó a su casa, donde cumple la injusta prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa y su “verdad histórica”, que sigue siendo válida y única, nunca desmentida en investigaciones y declaraciones desde la desaparición de los 43 normalistas de ese plantel guerrerense.