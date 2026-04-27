Medicinas: otra vez “chafea” compra y buscan tramposos

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Y para intentar resolver el entuerto para el suministro esencial para los dos años próximos del sistema público de salud, la Subsecretaría de Salud a cargo de Eduardo Clark quiere habilitar a proveedores tramposos e incumplidos como la firma Accord Farma de la India que lleva Sandeep Bane.

Y sí, por segunda ocasión en menos de un mes, tronó el estudio de mercado para la megacompra de medicinas del sector público para suministro 2027-2028 pues —como aquí se advirtió— se mantuvo sin cambio esencial el esquema elaborado por la Secretaría de Salud de David Kershenobich, pues el viernes 17 abril se presentaron ofertas por menos del 40% de las tres mil 841 claves médicas solicitadas y con precios hasta 32% arriba de lo estimado por los administradores del sistema de salud tipo Dinamarca.

Es feo repetirlo, pero se les dijo que este segundo estudio de compra consolidada tropezaría como párvulo con zapatos apretados: intentar comprar medicamentos cuando aún persiste la abultada deuda de lo que fue el Insabi y que ahora administra el IMSS-Bienestar de Alejandro Svarch, con incertidumbre sobre las fechas de pago (nadie sabe realmente cuál es la liquidez del Gobierno federal), con precios de referencia que vienen de hace dos años, luego del intenso encarecimiento de materias primas… e incluyendo en esos precios castigados el costo de distribución en más de mil 64 clínicas y hospitales públicos, simplemente no podría caminar.

Y no caminó, revelan los primeros datos. Así que para taparle el ojo al macho y presentar discursos triunfalistas en los “Martes de Salud” en Palacio Nacional, el subsecretario estaría buscando habilitar a proveedores que venden muy, muy barato hecho en la India, como Accord Farma… aunque éste y otros laboratorios “baratos” estén lejos de lograr niveles aceptables de proveeduría a Gobierno. De calidad no hablemos.

El caso de Accord Farma es ejemplificativo. Conforme la Constancia de Cumplimiento de Órdenes de Insumos para la Salud del pasado 24 de abril AFA-26-8Q0-B299, resulta que de las tres millones 518 mil 107 piezas de medicamentos contratados en los últimos 10 meses, la firma que lleva Sandeep Bane sólo entregó 663 mil 799 piezas… es decir 18.87% de tratamientos para tratamientos críticos como oncología, hematología, anestesiología y nefrología.

Y sí, dada la persistencia de errores, grillas y metidas de pata en la subsecretaría de Salud, se busca que Birmex, que lleva Carlos Ulloa, compre medicinas a empresas notablemente incumplidas para poder presumir que “ahorramos pues compramos baratito”… aunque tal compra de medicamentos sólo sea una presuntuosa estadística mañanera que no estará a la mano de los enfermos del IMSS, ISSSTE, Pemex o IMSS-Bienestar.

Caso Cruz Azul truena en la Corte de Justicia. Decenas de escenas que serían cómicas, pero resultan preocupantes por la calidad de la discusión en torno a los derechos y vida de miles de personas, han sido transmitidas desde el inicio de la ahora llamada Suprema Corte del Acordeón... donde ahora se abordará la larguísima disputa por el control de la Cooperativa La Cruz Azul, cuando es claro el conflicto entre las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz.

Sí, la actual Corte muestra fisuras crecientes en percepción, teoría y praxis: en el caso de la Cruz Azul ya se acusa a Loretta Ortiz de tener conflicto de interés por su afinidad con la directiva de la cooperativa.

El asunto tronará duro este lunes cuando el ministro Giovanni Figueroa presente al Pleno el proyecto de impedimento 15/2026, que sostiene que no hay pruebas de la amistad entre Loretta Ortiz y Víctor Velázquez, presidente de la administración de la cementera Azul, que comprometan la imparcialidad de la ministra pese a que en su campaña de “elección judicial” contó con su apoyo... y que ahora Loretta Ortiz tendría en su equipo a Renata Velázquez Reynoso, que previamente colaboró en el despacho que trató los amparos de La Cruz Azul.

En esta pugna lo que se confronta es 1) el criterio del ministro Figueroa al proponer al Pleno para aprobar su proyecto (que ideológicamente asume la praxis neoliberal) de que la única forma de acreditar el riesgo de pérdida de imparcialidad del juzgador es que éste la acepte y se excuse de conocer del asunto; 2) el señalamiento de que son punibles las manifestaciones políticas en una “elección judicial”.

Así, el conflicto de La Cruz Azul hace visibles las profundas distorsiones que provocó atar la impartición de justicia a una la elección de juzgadores donde la sapiencia fue sustituida por las porras y acordeones a modo del régimen.

A ver quién se anima a cuánto y cómo a invertir.

Prodi ficha estratega deportivo. Recién les comenté sobre la decisión de la Liga BBVA Mx de adoptar estándares de gobierno corporativo al tiempo que permitió avanzar a Grupo Prodi para adquirir al Atlas. Si bien aún hay que esperar el dictamen de la Comisión Antimonopolio encargada a Andrea Marván, la transacción es una gran jugada en la industria deportiva nacional.

La intención de la familia García Bejos es mantener la esencia rojinegra mientras se arma un proyecto de largo plazo con músculo financiero, experiencia en gestión deportiva y una apuesta seria por infraestructura, tecnología y formación.

En tanto, Atlas funcionará bajo un esquema de transición cuidadosamente diseñado para no desestabilizar ni lo deportivo ni lo administrativo. Vaya, Prodi tiene más de siete décadas de operación en el beisbol y el golf, bajo estándares de profesionalización de clase mundial.

Por ello la batuta del Atlante la lleva Gerardo Casanova Morales, quien ya articula la estrategia 360 que hace girar al balón.