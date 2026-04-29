Bendix impulsa inversión energética en Coahuila

Con una inversión estratégica orientada a eficiencia energética, control de costos y fortalecimiento operativo, Bendix Commercial Vehicle Systems LLC profundiza su apuesta por México al expandir su sistema solar en la Planta 4 de su complejo en Acuña, elevando su capacidad instalada en cerca de 40 por ciento y consolidando un modelo industrial donde la sostenibilidad se traduce directamente en ventajas competitivas.

El proyecto añade más de 230 kWp de capacidad y permite generar alrededor de 1.3 millones de kWh anuales, cubriendo casi el 20 por ciento de la demanda eléctrica de la planta, lo que implica una reducción significativa en costos energéticos de largo plazo y una mayor resiliencia ante la volatilidad de tarifas eléctricas. Esta expansión, además de evitar aproximadamente 130 toneladas métricas de CO₂ al año en esta fase, forma parte de una estrategia más amplia de eficiencia operativa que integra automatización, gestión inteligente de energía y optimización de infraestructura, elementos cada vez más determinantes en la competitividad manufacturera global. Bajo la dirección de María Gutiérrez en materia de sostenibilidad, la compañía avanza en una ejecución disciplinada que vincula metas ambientales con resultados financieros y operativos medibles.

Para Coahuila, este tipo de inversiones refuerza su posicionamiento como uno de los polos industriales más dinámicos y sofisticados del país, capaz de atraer proyectos de alto valor agregado vinculados a cadenas globales de suministro avanzadas. La alineación con la estrategia de su matriz Knorr-Bremse, que busca reducir 75 por ciento de sus emisiones para 2030, no sólo aporta certidumbre y visión de largo plazo, sino que también eleva el estándar tecnológico y ambiental del ecosistema industrial local. En conjunto, la creciente infraestructura solar del complejo que ya suma múltiples sistemas capaces de generar millones de kWh al año y evitar cientos de toneladas de emisiones, posiciona a Acuña como un caso emblemático de cómo la inversión privada puede detonar eficiencia energética, estabilidad de costos y ventajas reputacionales, factores clave para atraer nuevas inversiones en un entorno donde la sostenibilidad ya es un criterio central en las decisiones de negocio a nivel global.

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Relevo Generacional. En un movimiento que refleja continuidad estratégica y evolución en su gobierno corporativo, Softtek hizo el nombramiento de David Jiménez como nuevo director general a partir de octubre de 2026, mientras que Blanca Treviño asumirá el rol de presidenta ejecutiva, consolidando su influencia en la visión de largo plazo tras más de dos décadas liderando la compañía. La transición no sólo subraya la institucionalización de la firma, sino también el legado de Treviño como una de las figuras más influyentes del sector tecnológico y empresarial en México, cuya trayectoria ha marcado un hecho relevante en materia de inclusión y liderazgo: bajo su impulso, el Consejo Mexicano de Negocios evolucionó desde su denominación original como Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, reflejando una apertura histórica en la representación empresarial, de la cual ella misma fue pionera al convertirse en la primera mujer en ocupar un asiento dentro de este influyente organismo. Este relevo en la dirección general, con un perfil interno como Jiménez, con experiencia en finanzas, M&A y operación comercial, apunta a una ejecución más enfocada en resultados, mientras Treviño mantiene un rol clave en la definición estratégica, relaciones institucionales y fortalecimiento del posicionamiento de Softtek en un entorno global cada vez más competitivo.

Posadas Invierte. Grupo Posadas va por fortalecer el segmento de alta gama con la próxima apertura de cinco nuevas propiedades en destinos clave, una decisión que no sólo amplía su inventario en aproximadamente 7 por ciento, sino que también refuerza su posicionamiento frente a la creciente demanda de experiencias premium en el turismo nacional. Con proyectos como Izla by Fiesta Americana Isla Mujeres, Live Aqua Centro Histórico Ciudad de México y Grand Fiesta Americana Riviera Maya, la compañía apuesta por una diversificación geográfica y de concepto que combina destinos de playa y urbanos, mientras que nuevas marcas como Devossion by Live Aqua y Sunvivia by Fiesta Americana Mazatlán buscan capturar nichos de alto valor como el all-inclusive sólo para adultos y el turismo lifestyle. Esta expansión ocurre en un momento donde México se consolida como potencia turística global, lo que permite a Posadas capitalizar tendencias de mayor gasto por huésped, sofisticación en la oferta y creciente conectividad, fortaleciendo así su narrativa de crecimiento rentable y liderazgo en hospitalidad premium.

Voz en off. En el negocio portuario, la competitividad no se construye con discursos, sino con capacidad instalada. La inversión de más de 300 millones de pesos de Hutchison Ports TIMSA en el Puerto de Manzanillo, con la incorporación de dos grúas eléctricas de alta capacidad, apunta justo a ese punto: atender buques más grandes, mover más carga en menos tiempo y reducir cuellos de botella en uno de los nodos logísticos más importantes del país. No es un dato menor si se considera que, según ASIPONA, Manzanillo movilizó más de 3.8 millones de TEUs en 2025 y concentra buena parte del comercio con Asia. Las nuevas grúas, con capacidad de hasta 100 toneladas y alcance de 22 filas, permiten operar embarcaciones de hasta 15,500 TEUs, alineándose con la tendencia global de buques cada vez más grandes. En ese contexto, la inversión no sólo mejora tiempos en muelle, también fortalece la posición del puerto frente a otros hubs del Pacífico...