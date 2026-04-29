Comercio exterior (1/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Hay un frente de la economía mexicana, el del comercio exterior (importaciones y exportaciones), en el cual, en medio de una atonía generalizada, las cosas están marchando relativamente bien. Relativamente, es decir, comparado con el pasado inmediato. Ya tenemos la información completa para el primer trimestre del año.

Comienzo con las exportaciones (del país salen bienes, riqueza; al país entran dólares, dinero). En enero las exportaciones sumaron 48 mil 007.8 millones de dólares, 20.85% menos que un mes antes, diciembre, y 8.01% más que un año antes, enero del 2025. En febrero sumaron 56 mil 851.1 millones, 18.42% más que en enero y 15.36% más que en febrero de 2025. En marzo sumaron 70 mil 727.0 millones, 24.41% más que en febrero y 27.37% más que en marzo de 2025.

Durante el primer trimestre las exportaciones de productos mexicanos sumaron 175 mil 585.9 millones de dólares, 4.15% menos que en el trimestre anterior (último de 2025, 183 mil 195.2 millones), y 17.64% más que en el primer trimestre de 2025 (149 mil 253.2 millones).

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Continúo con las importaciones (del país salen dólares, dinero; al país entran bienes, riqueza). En enero las importaciones sumaron 54 mil 488.9 millones de dólares, 6.41% menos que un mes antes, diciembre, y 11.19% más que un año antes, enero del 2025. En febrero sumaron 57 mil 313.9 millones, 5.18% más que en enero y 21.77% más que en febrero de 2025. En marzo sumaron 64 mil 795.0 millones, 13.05% más que en febrero y 24.40% más que en marzo de 2025.

Durante el primer trimestre las importaciones de productos extranjeros sumaron 176 mil 597.8 millones de dólares, 1.62% menos que en el trimestre anterior (último de 2025, 179 mil 496.7 millones), y 19.20% más que en el primer trimestre de 2025 (148 mil 156.3 millones).

Termino con el volumen total del comercio exterior (exportaciones más importaciones), que en el primer trimestre sumó 352 mil 183.8 millones de dólares, 2.89% menos que en el trimestre anterior (último de 2025, 362 mil 691.9 millones), y 18.42% más que en el primer trimestre de 2025 (297 mil 409.5 millones).

Si comparamos el primer trimestre de 2026 con el trimestre anterior (último de 2025), tenemos que las exportaciones decrecieron 4.15%, las importaciones decrecieron 1.62%, y el volumen total del comercio decreció 2.89%. Si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior (primero de 2025), tenemos que las exportaciones crecieron 17.64%, las importaciones crecieron 19.20%, y el volumen total del comercio creció 18.42%. Con relación al trimestre anterior, el comercio exterior decreció. Con relación al mismo trimestre del año anterior, creció.

Las exportaciones de marzo (70 mil 727.0 millones de dólares), fueron, para cualquier mes, un máximo histórico. Las importaciones (64 mil 795.0 millones), fueron, para cualquier marzo, un máximo histórico.

Para terminar, veamos el resultado de la balanza comercial que puede ser, medido en dólares, o equilibrio (exportaciones igual a importaciones), o superávit (más exportaciones que importaciones), o déficit (más importaciones que exportaciones). Enero, déficit por 6 mil 481.1 millones de dólares. Febrero, déficit por 462.8 millones. Marzo, superávit por 5 mil 932.0 millones. Primer trimestre, déficit por 1 mil 011.8 millones.

Continuará.