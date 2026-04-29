El extraño caso de la donación total de Autofin

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La relevancia en el mercado de automotores, financiero, turismo y servicios diversos hace que no pasen desapercibidas las versiones de que el patriarca de Grupo Autofin, Juan Antonio Hernández Venegas, presuntamente haya donado sin costo y sin reservas la totalidad de las 113 empresas de la agrupación (incluyendo la firma Mi Mezcal y al Deportivo Zacatepec) a sus dos hijos desde finales de mayo de 2021… dos años antes de que se vendiera Banco Autofin a Kapital Bank que dirige René Saúl Farro.

Las versiones indican que la donación se protocolizó ante la Notaría Pública 1 de Pachuca de Soto, capital de Hidalgo, siendo los beneficiarios Juan Antonio Hernández Páramo y Sule Marina Hernández Páramo, Notaría que había realizado anteriores procedimientos de Fe Pública para la agrupación.

La situación no pasaría de ser un acontecimiento natural y habitual entre las familias con cantidad importante de bienes y propiedades. Lo que llama la atención es que Hernández Venega sdecidiera desprenderse en una sola operación de todo su emporio.

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En el terreno de la especulación en el mundo empresarial, se habla de problemas serios de salud… pero también que la donación pudo ser un diseño para reacomodar el control real del grupo y blindar activos frente a eventuales responsabilidades legales derivadas de movimientos corporativos posteriores, incluida la venta de Banco Autofin a Kapital Bank.

Por ello no ha pasado por alto que Hernández Venegas sigue apareciendo públicamente en ciertos espacios como el fundador y dueño de un patrimonio que ya cedió a sus descendientes.

El hecho de que los donatarios tengan un bajo perfil público y una vida discreta, también abre la especulación acerca de que si la abultada donación sólo fue formal y no real, para así preservar el control en la estructura familiar y obtener un bajo costo fiscal.

Las versiones también señalan que más allá del círculo familiar también habría en el proceso de traslado total de 113 empresas una de las personas más cercanas al donatario Juan Antonio Hernández Páramo, el banquero René Saúl habría participado, aunque no es conocido su papel en ello. ¿Será?

Y aunque las versiones filtradas dejan más dudas que certezas, el traspaso de Grupo Autofin no parece una simple decisión familiar, sino una operación que podría tener implicaciones corporativas, legales y patrimoniales de gran alcance.

TelevisaUnivisión con ViX crece y paga deuda. Al primer trimestre de un año complicado en todos los frentes, los resultados de TelevisaUnivisión muestran la diciplina ortodoxa de los jefes de industria: sus ingresos totales subieron 5% anual al sumar 1,075 millones de dólares y, con esos ingresos y control de gastos e inversiones se redujo el apalancamiento desde 2.4x a flujo de efectivo (EBITDA) a 2.0% decisiones como el pago por anticipado de 207 millones de dólares que vencían este año, aprovechando la generación propia de flujo libre que en los últimos 12 meses sumó 4,300 millones de dólares.

La generación de ingresos de la compañía encabezada por Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez se ha fortalecido con el negocio Directo al Consumidor (DTC) que ya representa más del 20% de los ingresos totales y de flujo de efectivo.

Los ingresos en México sumaron 367 millones de dólares con un notable aumento de 17% año contra año… impulsados en buena medida por suscripciones y licencias (28% de aumento) como ViX Premium… en tanto que los partidos de la Selección Mexicana de Futbol generaron audiencias récord, tanto en el encuentro con Bélgica y Portugal, que son la antesala a las transmisiones de 104 partidos del Mundial de manera exclusiva por Vix.

Jalisco: quitar impuesto a vivienda. Este plan es lo que recomienda el sentido común ante la estanflación: la diputada jalisciense Gabriela Cárdenas Rodríguez propone un paquete de reformas fiscales para reactivar la construcción de vivienda social y hacerla accesible para la mayoría de las familias.

Vaya, en Jalisco en el precio de la vivienda nueva creció 468% en una década, mientras la oferta de casas de interés social cayó de 41 mil unidades anuales a sólo 152 en 2025… mientras que 70% de la población sólo puede adquirir viviendas por debajo de un millón 50 mil pesos.

Lo que se propone es modificar el artículo 147 de la Ley de Hacienda Municipal para extender descuentos de al menos 50 por ciento en licencias de construcción a cualquier desarrollador que edifique vivienda social certificada, reducir los derechos en el Registro Público de la Propiedad y establecer una disminución temporal del impuesto sobre nómina para incentivar proyectos en zonas urbanas consolidadas.

El plan es consistente con la estrategia del gobernador Pablo Lemus para la donación de predios aplicados a vivienda social, con una bolsa de 350 millones de pesos en terrenos para levantar 1,926 viviendas en municipios como Lagos de Moreno y El Salto.

Grupo Rica-Ecolab, a cuidar el agua. El embotellador de Coca-Cola, Grupo RICA, que dirige Miguel Guizado Aguirre, en alianza con Ecolab, decidió ahorrar agua como una estrategia inteligente de negocios: en su planta de Hidalgo, la empresa puso en marcha una estrategia de eficiencia hídrica para optimizar en 20% el uso del agua en sus procesos productivos, sin comprometer la calidad ni los estándares de inocuidad de sus productos.

El objetivo es pasar de 1.56 a 1.23 litros de agua por cada litro de bebida producida, al combinar tecnología, análisis de datos, inteligencia artificial y mejora continua. Ésta implica inversiones estratégicas para ahorrar alrededor de 110 mil metros cúbicos de agua al año, cantidad que no es precisamente como cerrar bien la llave del lavabo.